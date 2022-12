Cantele, una storia di vini d’eccellenza con una migrazione al contrario

Cantele è una delle più importanti aziende vinicole della Puglia. Guidata da Domenico e dai quattro cugini che rappresentano la terza generazione della famiglia, Cantele si trova a Guagnano nel cuore dell’assolato Salento che, fra distese di oliveti e querce centenarie, è regno incontrastato di Negroamaro, Primitivo, Verdeca e Susumaniello. A parlarne è Paolo Cantele, Responsabile marketing in Italia di un’azienda che fa “migrare” i suoi prodotti di eccellenza anche all’estero.



Di che cosa si occupa la vostra azienda, e dove vi trovate?

«Produzione e commercio di vini di eccellenza del territorio del Salento. Abbiamo la sede a Guagnano, nel Leccese. La nostra è una storia che inizia con una migrazione al contrario: Giovanni Battista Cantele, commerciante di vino, da Pramaggiore in Veneto si trasferisce prima a Imola per amore di Teresa Manara che ben presto diventerà sua sposa, poi nel 1950 nel Salento, la terra che aveva irresistibilmente conquistato la giovane coppia in occasione di un viaggio di lavoro. Veneto e Puglia sono dunque i territori più significativi della storia della famiglia Cantele. Nel 1979, appena conseguito il diploma in Enologia a Conegliano Veneto, Augusto, il figlio di Gian Battista Cantele, compra i primi vigneti a Guagnano dove fonda l’azienda con il fratello Domenico dando così inizio a una appassionante storia di imprenditoria di famiglia. L’idea dei giovani fratelli è quella di avviare la produzione vinicola in maniera innovativa: nei primi anni ’90 Cantine Cantele è infatti la prima a realizzare in Puglia uno Chardonnay fermentato in barrique ottenendo subito un successo dirompente. Adesso siamo alla terza generazione: Gianni alla produzione, io al mercato Italia e USA, Umberto export e Luisa in amministrazione. Noi quattro cugini portiamo avanti insieme il sogno e l’intuizione lungimirante dei nostri padri e dei nonni. A loro si deve la nuova cantina che viene costruita nel 2003, riprendendo i criteri architettonici tipici delle antiche masserie pugliesi».



Com’è strutturata oggi la vostra azienda?

«L’azienda conta su 50 ettari di proprietà e circa 150 in conduzione, tutti coltivati secondo i principi dell’agricoltura integrata volontaria. I terreni presentano una straordinaria fertilità naturale in quanto originati da calcareniti argillose del Salento risalenti al quaternario superiore. Sono profondi, di medio-alta permeabilità, mediamente calcarei, a pH sub alcalino. L’esposizione prevalente segue l’origine nord/sud di Tramontana e Scirocco, i venti dominanti. I filari intercettano la giusta radiazione solare su entrambe le pareti, promuovendo una maturazione ottimale delle uve».



Siete molto attenti alle innovazioni?

L’azienda Cantele ha sempre creduto nell’importanza di collaborare con la ricerca, tramite le università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per migliorare la qualità della vinificazione. Dal 2004 è diventata partner del progetto NEWine http://www.newine.it/ insieme al Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Foggia e al Centro Basile Caramia di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura. Il progetto NEWine consente di acquisire competenza nella produzione di vini con totale assenza di solfiti, aggiunti o prodotti, con risultati estremamente interessanti dal punto di vista della qualità e della sicurezza alimentare. Sempre in tema di innovazione, dal 2008 al 2011 Cantele è stata partner di InnoWine, progetto di ricerca per il miglioramento della qualità e sicurezza dei vini tipici pugliesi, con il quale è stato isolato e selezionato dalle uve di negroamaro un ceppo di Saccharomices Cerevisiae, un elemento caratterizzante per alcuni dei vini della cantina».



Ma innovazione per voi vuol dire sempre e comunque tutto naturale.

«Infatti, nei vigneti Cantele sono stati banditi il diserbo chimico, sostituito da lavorazioni meccaniche e zappettature manuali; in cantina vengono messi in pratica protocolli per il risparmio idrico e i pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto generano la metà del fabbisogno elettrico per la produzione».



I vini più richiesti?

«In particolare il Cantele, il nome del marchio di famiglia. Sono vini di grandissima bevibilità dei quali due bianchi, Chardonnay e Verdeca, un Primitivo e il Negroamaro declinato in tre versioni: rosato, rosso IGT Salento e rosso DOC Salice Salentino Riserva. O ancora il Teresa Manara Teresa Manara che rappresenta oggi il brand Cantele più iconico e più amato. Sono tre grandi vini che portano il nome della capostipite della famiglia».



