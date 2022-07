Il nuovo sito di Quotidiano, Giuliano Sangiorgi: «L'essenza oltre la forma»

A vestirsi di nuovo è sempre chi si accinge a far festa, chi sta per affrontare profondi cambiamenti nella sostanza dei suoi giorni e vuole lasciare un segno e lo fa sin da quello che sembrerebbe restare in superficie, un abito, un trucco, un parrucco.

E invece è proprio tutto quel che si è e che si vuol mostrare al mondo intero di se stessi, nella propria integrità e coerenza.

Non è solo questione di forma.

Non è solo estetica.

È un forte desiderio di volersi affermare nel mondo esterno, nella forza dirompente di una nuova visione, di una nuova essenza.

Questo è quello che sento pensando a una nuova veste del sito di un giornale così radicato nella coscienza di un popolo come quello pugliese, determinato, coerente e sempre al passo con le evoluzioni del tempo.

Non è la faccia a cambiare.

Non sono i colori o le pagine o i dettagli, ma la voglia incontenibile di essere un quotidiano che sa parlare al suo lettore che cresce, cambia e non solo nell'aspetto fisico ma soprattutto nell'anima curiosa di chi vuole interpretare il cielo e il mondo circostanti.

E allora cambiarsi d'abito fa sì che emerga a prima vista tutta la forza e la consapevolezza che si vuole trasmettere.

Benvenuto a questo nuovo look, che altro non è che il linguaggio di questo nuovo tempo, fatto di carne, ossa e pixel.