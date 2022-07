Il nuovo sito di Quotidiano, De Giorgi: «Come nello sport, vince il lavoro di squadra»

Al Nuovo Quotidiano di Puglia e al nuovo portale online da domattina un augurio sincero per nuovi successi. Così come accade nello sport e nella pallavolo, una redazione è una squadra e il lavoro di gruppo porta a soddisfazioni e vittorie. L'esigenza di un nuovo sito nasce, immagino, da una maggiore fruibilità.

Sono convinto che l'aggiornamento del sito internet sia per tutta la vostra grande famiglia un passaggio di crescita importante. L'augurio che vi faccio è quello di riuscire a trovare sempre maggiore soddisfazione nel lavoro: continuare a crescere vuol dire offrire un prodotto migliore ai tanti lettori sparsi per il Salento, per la Puglia e per l'Italia.

Questa è la vittoria più bella e più importante per un giornale radicato nel territorio: continuare a raccontare, con una qualità sempre maggiore e un servizio online aggiornato, problemi e successi della propria terra.