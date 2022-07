Tecnologia trasparente per valorizzare l'informazione, dai contenuti innovativi e di qualità, che sappia far dialogare gli utenti. È la sintesi descrittiva della nuova versione del sito internet di Nuovo Quotidiano di Puglia, la 4.0, presentata ieri sera sul roof garden di Palazzo BN a Lecce.

La nuova sfida digitale

Una nuova sfida digitale che giunge a distanza di 12 anni dall'esordio sul web nel 2010, e a 43 anni dalla nascita del giornale, illustrata in apertura di cerimonia dal direttore Rosario Tornesello. «È la quarta versione varata in 12 anni del nostro sito web. L'idea è quella di agganciare il futuro che si muove con un salto convinto verso la nuova tecnologia». Dalla mission dell'informazione del futuro spazio dunque ai ringraziamenti. «A chi ha permesso tutto questo 43 anni fa, l'idea di Tonino Maglio di fondare il giornale, e dopo di lui tutte le persone che sono venute sino agli ultimi direttori, tra cui Claudio Scamardella che ha avviato anche la fase di apertura al web. Grazie agli editori Azzurra Caltagirone e il padre Francesco Gaetano Caltagirone, e a Piemme spa, concessionaria pubblicitaria».

Il ricordo di Renato Moro

«Una persona a noi molto cara, che continua a mancarci, è stato artefice di molte cose belle che abbiamo visto e vedremo. Venuto a mancare poco più di un anno fa. Era quello, forse più di tutti 12 anni fa, che batteva su questa strada e aveva ragione anche su questo». A seguire i ringraziamenti del direttore Tornesello rivolti ai colleghi, definiti «una squadra» sfruttando l'idea di collettivo cara al coach Fefè De Giorgi, presente tra gli ospiti e testimonial della serata. «Occorre la squadra per avere dei successi e fare qualcosa di importante. Noi siamo un gruppo di 25 persone, più 70 collaboratori che oggi giorno lavorano con noi per fare il giornale. Dal primo all'ultimo il ringraziamento è sentito. E senza di loro ha sottolineato Tornesello - non avremmo potuto fare quello che facciamo ogni giorno e quello che da oggi cominceremo a fare, spero nel migliore dei modi».

Sostenitori e collaborazioni

Riconoscimento per il cammino realizzato da Nuovo Quotidiano di Puglia negli anni rivolto anche a tutti i lettori «che ci seguono tutti i giorni e sempre più su internet e su carta», e agli sponsor (Banca Popolare Pugliese, Valentino Caffè, Sartoria Latorre, Leo Costruzioni, ArtWork, Fondazione Notte della Taranta, Monteco, Commedia, SeSta, Leo Shoes), «perché mettendo insieme le energie si riescono a fare cose interessanti e molto belle». Tra queste anche la collaborazione con la Fondazione Notte della Taranta presente all'evento con il presidente Massimo Manera. «Grazie a voi e a quello che fate tutti i giorni per far crescere socialmente, culturalmente e politicamente questa terra, che in questi 43 anni ne ha fatta di strada. Come fondazione della notte della Taranta siamo un ente di promozione del territorio, oltre che di ricerca nel campo di fusione della musica popolare con tutto ciò che è nuovo. Ospiti importanti per la 25esima edizione che verranno svelati sabato prossimo. Con Quotidiano ha aggiunto Manera - abbiamo un ottimo rapporto 12 mesi l'anno e che ci fa un enorme piacere per noi e per quello che rappresentiamo per il Salento».



Tecnologia e veste grafica innovative, applicata al nuovo sito web in rete da oggi, sottolineate nell'approfondimento in video di Fabrizio Benvenuto, presidente della web agency Commedia. «Una tecnologia trasparente all'utente, meno invasiva e più interessante, per accompagnare l'informazione di qualità. Il nuovo sito valorizzerà anche le skills. L'augurio per Quotidiano è di continuare su questo percorso, ed essere più prossimi ai vostri lettori». Il confronto tra fake news e informazione è stato argomento dell'intervento satirico di Gianni Ippoliti, che ha sottolineato «l'importanza della corretta e buona informazione in un contesto quale il mondo social dove le fake news posso produrre diversi danni all'utenza».

Gli auguri di Fefè De Giorgi



In chiusura di cerimonia, la parola è quindi passata a Fefè De Giorgi, coach azzurro della formazione maschile di volley campione d'Europa, salentino doc e tra i testimonial del nuovo corso del sito web di Quotidiano. «Sono contento di condividere un momento importante di crescita e di passaggio verso le cose migliori di questo gruppo. Immagino che una redazione sia come una squadra: con diversi ruoli, in cui c'è il direttore e ogni collaboratore con il proprio ruolo e le proprie competenze. I risultati vengono quando c'è questo insieme che lavora in certo modo, valorizzando le professionalità». Presentato il nuovo sito, non resta ora che navigare nell'informazione aggiornata di Nuovo Quotidiano di Puglia.