Carfagna: «Mai come ora un lavoro prezioso per la democrazia»

Impossibilitata a partecipare in presenza alla cerimonia del varo del nuovo sito web di Nuovo Quotidiano di Puglia, la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha scelto un videomessaggio per esprimere apprezzamento per l'iniziativa editoriale in rete, inquadrata in una fase politica complessa, tra impegni di Governo per il Sud ed elezioni politiche anticipate.

Il videomessaggio

«Complimenti per questa nuova sfida digitale. Sapete tutti che sono giorni molto difficili per il paese. Mai come ora il vostro lavoro è prezioso per la nostra democrazia e la nuova versione online del Quotidiano di Puglia aiuterà i cittadini a comprendere, e offrirà all'Italia che si incammina verso elezioni anticipate gli strumenti per una partecipazione consapevole e informata. Spero che in questo racconto abbia spazio il gran lavoro fatto per il Sud negli ultimi mesi. Da parte mia vi assicuro che useremo il tempo che ci rimane al Governo per accelerare ogni progetto, ogni investimento, ogni provvedimento promesso ai territori e agli italiani nel loro complesso. A questo mi sto già dedicando nella consapevolezza, purtroppo, che molti degli impegni avviati saranno comunque interrotti. Buon lavoro, auguri a tutti, auguri a voi e al nostro Sud che merita di veder realizzate le promesse che gli sono state fatte».