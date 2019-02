L’Ostrica Ubriaca, tutto il buono del mare in un piatto

Un luogo dove la semplicità degli ingredienti si sposa con la freschezza della materia prima e con la possibilità di gustare il pesce in tutte le sue modalità.



L’Ostrica Ubriaca nasce dal coraggio rivoluzionario di Francesco Strusi, affermato professionista del settore bancario che, non accontentandosi della certezza di un posto di lavoro stabile, nel 2011, si lancia nella realizzazione di un sogno: creare a Lecce un luogo in cui poter degustare pesce e crudità di mare freschissimi, provenienti dalla sua stessa pescheria.Strutturata nelle due sedi di viale Libertà n. 132 per la pescheria e n.99 per il ristorante, l’Ostrica Ubriaca – punto di riferimento della ristorazione salentina - oggi si prepara a vivere un’altra importante tappa con l’inaugurazione di Seafood, nuova e bellissima sede di via Taranto.Oltre i profumi indimenticabili per chi ama gustare piatti di grande suggestione e con prodotti a km zero, sono diverse le iniziative avviate in questi ultimi anni per sviluppare il brand: “Ostricab”, con cui vivere l’esperienza unica di un aperitivo a bordo di un tipico Cab inglese in giro per le strade del centro cittadino; l’APP de L’Ostrica disponibile su Apple Store e Google Play per delivery e take away; infine, la diretta web con cui guardare comodamente da casa le vasche di frutti di mare e il banco del pesce.Le interviste di Barbara Politi