Brindisi si fa bella e accoglie gli appuntamenti collaterali alla cena dei leader nel Castello Svevo, mentre Mesagne dedica la mostra d'arte "G7: Sette secoli di arte italiana".

Il busto di Gandhi



A Brindisi il premier indiano Narendra Modi, alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna, inaugurerà il busto bronzeo di Gandhi donato alla città. La statua è stata installata nei giardinetti di piazza Vittorio Emanuele di fronte al porto, ma in attesa dell'inaugurazione è coperta alla vista.

APPROFONDIMENTI IL VERTICE G7, a Brindisi la nuova nave che ospiterà forze dell'ordine SCHEDE G7, scatta il piano sicurezza: Borgo Egnazia blindatissima. Tutte le limitazioni e i divieti LA CURIOSITà Chef Bottura cucina per i grandi della Terra al G7: ecco il menu "Vieni in Italia con me"



Il tributo al Mahatma è in ricordo del suo passaggio a Brindisi nel 1931 mentre percorreva la rotta della Valigia delle Indie. L'iniziativa del presidente indiano era stata anticipata a maggio dalla visita dell'ambasciatrice Vani Sarraju Rao che aveva espresso al sindaco Marchionna la volontà di rinsaldare i rapporti tra i due territori in memoria dello storico percorso che collegava Londra e Bombay.

La base delle Nazioni Unite di Brindisi ospiterà il segretario generale Onu António Guterres. Verranno celebrati anche i 30 anni di presenza della base Ungsc: un polo di eccellenza del sistema delle Nazioni Unite che fornisce sostegno nei settori della logistica, dell'informatica e delle telecomunicazioni.

Il sindaco



Brindisi è punto ideale di osservazione per la sua posizione al centro del Mediterraneo. «Abbiamo puntato sull'immagine della città nel mondo con la scelta del videomapping», ha dichiarato il sindaco Marchionna per spiegare la scelta di abbellire con le scenografie digitali alcuni beni storici che si affacciano sul porto. In particolare, con il supporto di Enel X sono stati realizzati filmati sulla città e sui monumenti. Le immagini saranno proiettate su una fiancata del Monumento al marinaio d'Italia per essere visibili dal castello quando i leader si affacceranno sul porto. Altre immagini saranno proiettate sulla facciata medievale della Casa del Turista sul lungomare. Le installazioni saranno visibili anche nei giorni successivi al vertice.

Infine, nei giorni del vertice la Marina ha scelto di ormeggiare nel porto di Brindisi la nave scuola Palinuro varata nel 1934.

Spostandoci a Mesagne, invece, giovedì verrà inaugurata la mostra che racconta sette secoli di storia dell'arte italiana, dal Medioevo all'Età contemporanea. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 novembre 2024. Leonardo, Raffaello, Tiziano, Bernini, il Perugino, Canaletto padre e figlio, Canova, Fattori sono alcuni dei giganti dell'arte mondiale per un totale di 51 opere. Lo sottolinea il sindaco Toni Matarrelli su Facebook. L'appuntamento ospiterà anche opere di artisti meridionali come Mattia Preti e Salvator Rosa, i pugliesi Francesco Fracanzano, Corrado Giaquinto e Giuseppe De Nittis, e pittori pugliesi contemporanei come Pino Pascali e Roberto Ferri. L'arte e la bellezza oltre la sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA