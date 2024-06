La prima volta era il 1976, e i Paesi economicamente più avanzati erano sei: Usa, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Giappone. Dall'anno successivo, con l'ingresso del Canada divenne G7, e così è ancora attualmente ai giorni nostri (ma dal 1998 fino alla guerra in Ucraina era G8, con la presenza della Russia). Ma il 50esimo vertice in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia l'Italia quest'anno è Paese ospitante diventa un'edizione record, perché grazie alla presenza di altri 12 leader ospiti sarà una sorta di G19. E a questi bisogna aggiungere Papa Francesco, in rappresentanza di Città del Vaticano. Si tratta di un inedito: non era mai accaduto che un Pontefice partecipasse al vertice.

La premier Meloni



A fare gli onori di casa sarà Giorgia Meloni, proprio all'indomani del 600esimo giorno alla guida del governo italiano. Fu proprio lei, da Hiroshima, al termine del G7 2023, ad annunciare un anno fa la scelta della Puglia per ospitare il summit di quest'anno. E dopo i sopralluoghi e tutte le verifiche del caso, il governo ha deciso di optare per Borgo Egnazia per garantire tutta la sicurezza del caso. Come da protocollo ci sarà anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella al suo secondo settennato a dare il benvenuto ai leader presenti, e lo farà nella cena di giovedì 13 giugno in programma al Castello Svevo di Brindisi.

Il presidente USA



Non può esserci una riunione dei "Grandi" senza la presenza del presidente degli Usa, e questo è un anno molto particolare per Joe Biden, atteso tra meno di cinque mesi alle presidenziali, per una riconferma tutta da giocare con lo sfidante di sempre, quel Donald Trump che di Biden era stato il predecessore alla Casa Bianca. Ma la presenza del presidente Usa è importante soprattutto per capire la posizione dei "Grandi" nei confronti dei due conflitti che maggiormente stanno preoccupando il mondo: la lotta tra Israele e Hamas sul riconoscimento dello stato palestinese, e la guerra ancora in corso tra Russia e Ucraina. Si spiega in tal senso anche la presenza del leader ucraino Volodymyr Zelensky, che sin dall'inizio ha coraggiosamente deciso di non piegarsi allo strapotere del numero uno russo Putin. E sempre in ottica conflitto, non va dimenticata la presenza della Francia tra i Sette, con il presidente Macron, reduce da una netta sconfitta elettorale e che pochi giorni fa aveva annunciato l'invio di caccia Mirage a Kiev entro l'anno. Ancora: c'è curiosità per la presenza nell'elenco degli invitati di Recep Tayyip Erdogan, presidente di quella Turchia, la cui posizione nel conflitto è sempre stata tutt'altro che secondaria.



Se la lista dei sette "Grandi" si completa con il primo ministro del Canada Justin Trudeau, e il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz (anche per lui un deludente risultato alle ultime Europee), il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida e il primo ministro inglese Rishi Sunak, va ricordata anche la presenza del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Si diceva degli ospiti, con la lista che continua ad allungarsi con il passare delle ore. Oltre ai già citati, ci saranno il presidente degli Emirati Arabi Mohammed ben Zayed Al Nahyan, l'indiano Narenda Modi, il brasiliano Lula, il leader dell'Arabia Saudita Bin Salman. E poi ancora i capi di Stato di Argentina, Sudafrica, Algeria, Kenya e Mauritania (come presidente di turno dell'Unione africana). Per un vertice che sarà già storico per la Puglia, la lista degli invitati rende da record l'edizione di un appuntamento che dovrà decidere le strategie politiche del mondo.

