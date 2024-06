«I Leader G7 si riuniranno in una delle più affascinanti località del mondo - si legge sul sito istituzionale dell'evento -. Circondati dall'accoglienza dell'intera regione Puglia, impostasi negli ultimi anni come uno dei simboli dell'eccellenza italiana per le sue bellezze naturali e artistiche, la Puglia svolge storicamente un ruolo di ponte tra est e ovest del mondo. Questa terra ha accolto nei secoli popoli, culture e religioni diverse che hanno lasciato un'eredità profonda sul suo territorio». Un'occasione che al di là dei piccoli sacrifici richiesti dalle misure di sicurezza straordinarie attivate nei giorni del summit in programma a Borgo Egnazia è stata accolta con entusiasmo dal territorio e con un orgoglio unanime per averlo reso possibile.

Il brand Puglia



«Ci sono voluti anni di lavoro per posizionare il brand Puglia a livello nazionale, europeo e globale ricorda il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Abbiamo agito a 360 gradi per rendere la Puglia una regione attrattiva, dove è bello sì venire in vacanza, ma anche a studiare e lavorare, investire e fare ricerca, partecipare ad eventi culturali e sportivi, venire a cercare casa e prendere qui residenza. Il G7 ci offre adesso un'occasione di visibilità incredibile che darà sicuramente slancio a tutte le azioni che stiamo attuando per essere ancora più conosciuti ed apprezzati. La scelta della Puglia come location del vertice intergovernativo riconosce alla nostra regione un valore alto e simbolico. Quello di essere terra del dialogo, dell'accoglienza, della costruzione di pace attraverso la conoscenza reciproca tra popoli. Quell'anelito al superamento del conflitto risiede dentro di noi e mi auguro possa trovare concretezza nelle riflessioni dei presidenti che si riuniranno in Valle d'Itria. I nostri saggi contadini direbbero che ogni giorno bisogna portare una pietra alla parete e con questo spirito hanno realizzato nei secoli distese di meravigliosi muretti a secco: che questo genius loci, autentico e visionario, possa essere di ispirazione per i grandi del G7, affinché siano costruttori di pace, giustizia sociale, rispetto per l'umanità e per il pianeta in cui viviamo». E ora ovviamente si guarda alle ricadute future.



«Grande e legittimo orgoglio per questo evento irripetibile», anche da parte del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Domani il capoluogo messapico ospiterà infatti la cena ufficiale del G7 con il presidente Sergio Mattarella. «Presentiamo agli occhi del mondo lo scenario straordinario del porto su cui si affaccia il castello spiega Marchionna. Porto di pace e accoglienza riconosciuto dall'Unesco e confidiamo che questa immagine che farà il giro del mondo contribuisca ad aumentare l'attrattività della città. La presenza di numerosi invitati fondamentali per gli equilibri mondiali mi fa pensare che la nostra premier intende battere tutte le strade per promuovere un percorso di pace e noi avremo anche l'onore di dare un piccolo contributo». Sempre in città sarà infatti inaugurato insieme con il presidente indiano Narendra Modi il busto del Mahatma Gandhi, icona universale di pace presente anche a Hiroshima, città della pace.

Ma ovviamente l'epicentro di tutto sarà la città di Fasano, che in questi giorni vive come su una enorme giostra, organizzativa e mediatica. Con tanto di pass per i residenti e la consapevolezza di partecipare a un evento storico. «Sono pochi i sindaci e gli uomini delle istituzioni che hanno avuto il privilegio di misurarsi con l'organizzazione di un G7 spiega il primo cittadino, Francesco Zaccaria. Una pagina di storia che consentirà al nostro territorio il definitivo salto di qualità e un ritorno d'immagine che ci impegnerà a migliorarci ulteriormente. L'importanza dell'evento, reso unico dalla partecipazione di Papa Francesco e di tanti altri leader mondiali, ci rende orgogliosi».

La presenza del Papa, che interverrà alla sessione sull'Intelligenza artificiale, crea enorme attesa ovviamente nel mondo cattolico. «Per la Puglia accogliere il G7 è una grande opportunità spiega il vicepresidente Cei, monsignor Francesco Savino. La nostra è una terra in cui pensiero, cibo e civiltà si incontrano. La presenza di Papa Francesco, che interviene in quanto grande leader mondiale, è un valore aggiunto notevole all'evento che in questa maniera avrà un respiro culturale ancora più ampio perché tutti conosciamo le sue posizioni rispetto ai beni comuni e allo sviluppo umano in una prospettiva integrale. Lo stesso tema dell'Intelligenza artificiale - prosegue il presule bitontino, oggi vescovo di Cassano All'Jonio rientra in una riflessione più ampia sull'etica che deve essere applicata anche alla tecnologica e in questo caso all'algoritmo».

