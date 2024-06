La Puglia palcoscenico della storia. Dal Medioevo al summit dei grandi della Terra di Borgo Egnazia, alla presenza anche del pontefice, il lembo di terra più orientale della Penisola si è ritrovato più volte ad essere testimone di passaggi cruciali a livello mondiale. La Puglia come crocevia della storia.

APPROFONDIMENTI REGIONE A spasso tra trulli e ulivi millenari: il tour delle first lady (e c'è anche un first gentleman) IL VERTICE G7, Meloni: «Puglia una terra ponte per il confronto»

REGIONE G7, si comincia. In mattinata l'incontro con Zelensky REGIONE Cnn, l'articolo che indigna: «G7 in Puglia, dove aumenta la violenza mafiosa». Il ministro: «Valutiamo la denuncia»

Federico II



A cominciare da Federico II di Svevia: proprio dal porto di Brindisi, infatti, il 28 giugno 1228, salpò la Sesta Crociata organizzata e condotta dal sovrano, una delle figure più emblematiche e carismatiche dell'epoca. Quello di Brindisi fu scelto come unico porto di raduno e partenza della spedizione degli eserciti cristiani, di quella che fu affidata ai libri come la Crociata degli scomunicati. Sono scolpiti nella storia i legami tra la Puglia e Federico II, imperatore del Sacro romano impero nonché re di Sicilia, che era definito "Stupor mundi" ma anche e soprattutto "Puer Apuliae", il ragazzo di Puglia. Quello che oggi è il tacco d'Italia, essendo bagnato da due mari, a quei tempi era il cuore economico e politico di tutto il Sud. Non è quindi un caso che Federico II vi fece costruire un gran numero di castelli, imponenti e scenografici monumenti che ancora oggi sono una cartolina di questa terra, a partire dal più emblematico: Castel del Monte.



Dal Medioevo alla storia contemporanea, un'altra svolta mondiale in cui la Puglia ha giocato un ruolo chiave riguarda i trasporti, ovvero l'imbarco della Valigia delle Indie dal porto di Brindisi, ovvero il percorso internazionale che collegava Londra a Bombay (attivo dal 1870 al 1914) e utilizzato sia per lo scambio della posta che per i viaggiatori. Il 25 ottobre del 1870 la Valigia delle Indie transitò per la prima volta attraverso la penisola con imbarco a Brindisi sul piroscafo Delta.

La nascita della Repubblica



Ma in Puglia si è vissuto un pezzo importante della storia, dal tramonto della seconda guerra mondiale alla nascita della Repubblica. Dal 10 settembre 1943 e fino al febbraio 1944 Brindisi divenne di fatto capitale d'Italia e sede del governo. Il re Vittorio Emanuele III in fuga da Roma subito dopo l'armistizio trovò rifugio nella città pugliese, in quel Sud che rappresentava l'avamposto dell'Italia liberata che non era sotto l'egida di nazisti e repubblichini. E a Brindisi ebbe sede, fino all'11 febbraio 1944, il governo Badoglio. In città si stampava la Gazzetta ufficiale con la pubblicazione delle leggi e quindi sempre nel capoluogo si pose fine ufficialmente all'infamia delle leggi razziali del 1938. Sempre da Brindisi venne dichiarata ufficialmente la guerra contro i tedeschi. La permanenza a Brindisi del re e del governo durò sino alla fine di febbraio 1944 quando si decise il trasferimento a Salerno, mentre i ministeri militari rimasero nelle antiche sedi di Lecce, Taranto e Bari. Mesi che rappresentarono uno spartiacque decisivo in cui la Puglia fu il baluardo dell'unità nazionale ma anche il terreno in cui cominciò a fiorire la rifondazione dello Stato su basi democratiche. E per questo nella grande storia che attraversò la regione c'è il Congresso dei Comitati di liberazione nazionale che si svolse a Bari il 28 e 29 gennaio 1944 e che fu definito da Radio Londra il più importante avvenimento dopo la caduta del fascismo: un vero punto di svolta. Il Congresso pose le basi della questione istituzionale e quindi del passaggio dalla monarchia alla repubblica, sostenne la partecipazione alla Liberazione e inviò una serie di telegrammi ai leader mondiali per mettere al bando le guerre.



Facendo poi un nuovo balzo all'indietro nei secoli, nel 1480 le lancette della storia segnalano l'appuntamento con la guerra di Otranto, ovvero l'assalto dei turchi ordinato dal sultano Maometto II per ragioni religiose ma anche politiche e strategiche: l'assedio dell'esercito ottomano portò alla conquista della città e allo sterminio della popolazione che cercò di resistere. Al termine della battaglia, il 14 agosto 1480 furono decapitati sul colle della Minerva 800 otrantini che si erano rifiutati di rinnegare la religione cristiana: sono ricordati come i santi Martiri di Otranto, canonizzati nel 2013, le cui reliquie sono custodite nella cattedrale idruntina. La liberazione avvenne il 10 settembre 1481 sotto la guida del figlio del re di Napoli Ferrante d'Aragona.

Ma in questo mosaico di eventi storici, un tassello non può che essere rappresentato anche dalla scoperta nel 1970 della Grotta dei Cervi di porto Badisco sulla costa adriatica salentina: si tratta del complesso pittorico neolitico più imponente d'Europa. E ora il connubio tra la storia e la Puglia continua.