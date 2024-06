Il G7 accenderà tra qualche giorno i riflettori sull'Italia e sulla Puglia in particolare. Ma da settimane non si fa altro che parlare di alcuni luoghi diventati iconici in quanto punti nevralgici del vertice.

Il castello svevo



Si parte giovedì con il Castello Svevo di Brindisi dove si terrà la cena inaugurale offerta dalla presidenza Sergio Mattarella. Una scelta precisa, quella della struttura brindisina, sia per la sua bellezza ma anche per ragioni di sicurezza. L'origine della costruzione del Castello è da riferire all'età sveva, secondo la testimonianza di Riccardo di San Germano, che la colloca intorno al 1227, e cioè proprio negli anni in cui è attestata la presenza di Federico II di Svevia a Brindisi, tra il matrimonio con Jolanda di Brienne (1225) e la partenza della crociata (1228).

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITà Chef Bottura cucina per i grandi della Terra al G7: ecco il menu "Vieni in Italia con me" G7 PUGLIA Ospiti da tutto il mondo: un'edizione da record G7 PUGLIA Dai conflitti all'Ia: qui si decide il futuro IL VERTICE G7, a Brindisi la nuova nave che ospiterà forze dell'ordine SCHEDE G7, scatta il piano sicurezza: Borgo Egnazia blindatissima. Tutte le limitazioni e i divieti



Gli storici locali riferirono, senza alcun riscontro storico, che per la sua costruzione furono utilizzati materiali di reimpiego di età romana (in particolare dall'anfiteatro). Si deve a Ferdinando I di Napoli il primo ampliamento del maniero brindisino risalente alla metà del XV secolo: la modifica, dettata dalle nuove esigenze belliche dovute all'adozione delle armi da fuoco, consistette nella costruzione di un'ulteriore cinta muraria, più bassa e più spessa della precedente, munita di torrioni bassi e circolari. Dopo essere stato adibito a penitenziario, all'inizio del XIX secolo, il Castello diviene con l'Unità d'Italia sede di Comando della Marina a Brindisi, subendo alcuni interventi di adattamento ma conservando intatta la struttura.

Il cuore del G7 pulserà, però, a Borgo Egnazia, dove venerdì e sabato si terranno sia il vertice tra i grandi della Terra che gli incontri a cui parteciperanno diversi altri capi di Stato e di governo oltre a Papa Francesco.

Borgo Egnazia



Il resort della famiglia Melpignano da anni fa incetta di premi, ma quello del G7 è decisamente il riconoscimento più importante in assoluto. Inaugurata nel 2010, si tratta di una struttura dall'architettura unica al mondo splendidamente inserita nel contesto paesaggistico circostante essendo stati utilizzati materiali tipici del luogo.

La corte di Borgo Egnazia si compone di 63 camere che, ampie e luminose, si contraddistinguono per l'atmosfera rilassante creata da lanterne e candele per i balconi privati e per i bagni in pietra.



La parte più ampia di Borgo Egnazia si compone, invece, di 92 camere o suite dislocate nelle differenti casette tipiche, per la maggior parte strutturate su due piani. Intima e caratteristica, ogni casa è dotata di un curatissimo giardino privato in stile Mediterraneo. Le case, in tutto 27, hanno una superfice di 250 mq suddivisi su tre livelli dotate di tutti i comfort. Tutti gli ospiti che alloggiano presso le Case possono godere dei servizi esclusivi come una governante e un consulente locale. All'interno di Borgo Egnazia c'è è anche una Spa premiata a livello mondiale e nell'hotel principale sono a disposizione degli ospiti quattro piscine scoperte e una coperta, una sala da ballo, una sala lettura, una cigar lounge e diverse sale meeting per incontri di lavoro.

"Sorella maggiore" di Borgo Egnazia è Masseria San Domenico che conserva tutte le caratteristiche architettoniche dell'antica masseria fortificata con ampi spazi con volte a stella. Il nucleo principale di Masseria San Domenico risale al XV secolo ed è costituito da una torre d'avvistamento appartenente ai Cavalieri di Malta. A disposizione degli ospiti una spettacolare piscina di acqua salmastra circondata da rocce naturali, un moderno centro di talassoterapia, due campi da tennis ed un campo da golf 18 buche.

Anche la stampa avrà la sua "casa". È un intero padiglione della Fiera del Levante che ospiterà i 1500 giornalisti, provenienti da ogni angolo del pianeta e accreditati per l'evento. Saranno previste oltre 700 postazioni con wifi e stampanti.



Da Borgo Egnazia, dove la stampa non avrà accesso, arriveranno le immagini salienti del summit e la conferenza stampa finale. Ci sarà un servizio catering attivo 24 ore su 24. I giornalisti stranieri potranno conoscere anche meglio la Puglia grazie ad uno spazio espositivo dove ci sarà materiale informativo. Ci sarà anche una mini sala giochi per svagarsi durante la tre giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA