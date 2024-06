La Puglia in vetrina al G7. I paesaggi mozzafiato, il mare, le strutture turistiche - in particolare quelle di lusso, ma non solo. L'innovazione, la capacità di attrarre talenti e aziende, la crescita di una regione che vuole abbandonare quel paradigma di sola bellezza, sole e spiagge, per abbracciare la voglia di sviluppo. In questo senso, e non solo, i tre giorni con i grandi del mondo (non vi saranno soltanto i rappresentanti dei sette Paesi del G7, ma si prevedono anche visite d'eccezione) rappresentano per la Puglia una enorme opportunità. In un momento storico nel quale, per altro, è già partita una tendenza verso il futuro da Bari e dintorni. Basti pensare, ad esempio, agli investimenti in campi vicini all'Intelligenza artificiale.

La Puglia verso il futuro



Intanto l'accordo tra la Microsoft e le cinque università pugliesi, che portano la Puglia a diventare una sorta di "Ia valley". E ancora: la sfida della transizione digitale e di quelle ecologica. Andare verso un approvvigionamento energetico sempre più sostenibile, puntando cioè su fotovoltaico ed eolico, non può che portare indubbi vantaggio al Mezzogiorno. È il rovesciamento di quella vecchia regola per cui al Sud si vive con il sole e il mare, al Nord con l'industria. E ancora: Taranto capitale italiana dell'idrogeno. Un'altra sfida da cogliere. La Puglia che passa dal G7 ha una direzione ben precisa, quella cioè di arrivare a divenire, negli anni, il motore del Mezzogiorno d'Italia.

Gli ultimi dati sull'economia, però, hanno già evidenziato uno stato di salute buono (o almeno in ripresa). Con 26mila occupati in più rispetto al 2022 e con un valore dell'export pari 10,155 miliardi di euro, il tacco d'Italia aveva confermato il proprio dinamismo. L'attestazione arriva dall'Istat negli ultimi report pubblicati e nell'aggiornamento della banca dati. E dal punto di vista dell'export la crescita sostenuta degli ultimi tre mesi del 2023 ha recuperato il calo dei trimestri precedenti, portando ad un aumento nell'anno di 1,4 punti percentuali. In termini assoluti, la performance della Puglia sui mercati esteri vale 10,155 miliardi di euro contro i 10,014 miliardi del 2022. La Puglia è la terza regione del Mezzogiorno, dopo Campania e Sicilia, per valore complessivo delle esportazioni. Dal tessile all'agroalimentare: in tutto il mondo finiscono le eccellenze pugliesi.



«Mostreremo al mondo tutta una serie di eccellenze e prodotti pugliesi - racconta il presidente di Confindustria Sergio Fontana -. Dovremo cogliere l'opportunità del G7 e delle persone che arriveranno qui da tutto il mondo. La Puglia in vetrina non è più solo turismo. E cito solo un esempio: nella mia azienda a Canosa di Puglia c'è gente di Milano che ci lavora e nei weekend torna a casa proprio al Nord. Noi dobbiamo fare questo, essere attrattivi per il capitale umano. Il g7 va sfruttato anche in questa direzione. È chiaro che dovremo anche mettere in mostra quello che produciamo, ma non è tutto qui». Il concetto di fondo è chiaro. La Puglia di oggi deve fare un passo nel futuro. E deve proseguire nel cambio di narrazione che pure è avvenuto ormai da qualche anno. Non basta puntare sulle spiagge, il clima fantastico, il buon cibo. Nella visione che accompagna la regione al g7 tutto ciò è contorno a un territorio che vuole valorizzarsi. «Avremo un ritorno di immagine positivo, che ci darà la possibilità di attrarre talenti. Poi è chiaro - avverte Fontana - che noi dovremo migliorare alcuni servizi, dalla sanità ai trasporti. Altrimenti sarà difficile che qualcuno si trasferisca dal Nord al Sud. E mi riferisco soprattutto a salute, scuola e sicurezza». Intanto la regione va in vetrina, con bellezze, buoni propositi e obiettivi da raggiungere, tra i tanti giornalisti e addetti ai lavori che raggiungeranno il tacco d'Italia per il G7 e le milioni di persone che guarderanno da lontano grazie ai media. E chissà che qualcuno non decida, poi, di accettare la sfida del territorio.