Sarà un vertice che parte da uno scenario mutato in Europa e consolidato in Italia. Le implicazioni sono notevoli, proprio in vista dei dossier e dei temi in discussione: i conflitti aperti, le migrazioni planetarie, i paesi in via di sviluppo, l’intelligenza artificiale. A urne appena chiuse, con assetti definiti e valutazioni ancora in corso, il rinnovo del Parlamento europeo non scioglie i dubbi su quale sarà la politica comunitaria in un quadro che muta ed evolve secondo spinte contrapposte.

L’incontro dal 13 al 15 giugno in Puglia, tra Brindisi e Borgo Egnazia, ha intanto questo significato simbolico, tra i tanti che pure richiama: i leader di Italia, Francia e Germania (di diritto al tavolo del G7 con capi di Stato e di governo in arrivo da Usa, Giappone, Canada e Regno Unito) si ritroveranno per la prima volta dopo una consultazione che ha rafforzato la premier Meloni e indebolito il presidente Macron e il cancelliere Scholz.

In un mondo polarizzato tra Usa e Cina, scosso dagli scenari di guerra alle porte dell'Unione, il ruolo e il peso dell'Ue diventano decisivi. Partire dalla Puglia, da un luogo naturale di dialogo e incontro, di transito e approdo, è un'apertura di credito per un confronto che metta in connessione punti di vista e interessi alla ricerca di accordi e soluzioni. Sullo sfondo di una regione dinamica e innovativa, con ambizioni di guida e traino nel Mediterraneo.

Ovviamente, nessuno si illude che vertici di questo tipo abbiano riflessi immediati e diretti sulla vita quotidiana di persone e territori. Le decisioni di solito vengono prese in altre sedi, secondo procedure prestabilite. E tuttavia anche le immagini concorrono a stratificare delle opinioni (e queste a determinare delle scelte). Perciò un G7 in forma allargata, con le personalità che ne saranno protagoniste, dal presidente Biden a papa Francesco, dal segretario generale dell'Onu Guterres al leader ucraino Zelensky, è la rappresentazione numerica e qualitativa della dimensione eccezionale dell'appuntamento. E degli impegni che si avvia a prendere e sottoscrivere, sotto la guida di una premier - Giorgia Meloni - rafforzata nella sua leadership, personale e di governo.

La scelta della Puglia vocata da sempre a essere ponte e congiunzione tra mondi diversi e luoghi contrapposti ha il potere simbolico che apre le porte alla speranza. Come inizio, non è poco.