Da giovedì a sabato la Puglia sarà il centro del mondo. Per la prima volta i grandi della terra, i capi di stato e di governo delle sette nazioni economicamente più forti del mondo, si ritroveranno in Puglia per il G7. Senza contare che, grazie all'intermediazione del nostro presidente Giorgia Meloni saranno presenti anche il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, il presidente dell'Onu Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Papa Francesco. Tutte queste autorevoli personalità, a Borgo Egnazia e a Brindisi, oltre a discutere le diverse modalità di gestione delle sfide globali dei nostri tempi, godranno della bellezza del nostro territorio.

Ma la Puglia sarà il palcoscenico della possibile risoluzione comune delle tensioni internazionali, che è la finalità principale dell'incontro, che ha all'ordine del giorno la costruzione di un modello di partenariato e di cooperazione che sia vantaggioso per tutti. Saranno definite proposte innovative per le questioni migratorie, la governance dell'Intelligenza artificiale, la relazione tra clima ed energia e la sicurezza alimentare, nella cornice dei valori comuni come la difesa della libertà e della democrazia. Al centro dei lavori della presidenza italiana del G7, infatti, c'è la difesa del sistema internazionale basato sulla forza del diritto, un tema ancora più importante alla luce dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente.



Considerato il rilievo degli argomenti trattati, si tratta di una grande occasione per la nostra regione per dimostrare al mondo intero di essere all'altezza delle aspettative riposte nelle sue potenzialità. È una grande responsabilità che cittadini e istituzioni saranno in grado di onorare al meglio, dimostrando quanto il nostro Paese, ma in particolare la nostra regione, siano in grado di tracciare la rotta e rappresentare un punto di snodo geopolitico rilevante.



La scelta di Giorgia Meloni, quindi, ha un'importanza particolare per la nostra terra che coniuga la bellezza dei luoghi ad un forte retaggio storico. Una terra dal fascino indiscusso che ha rappresentato il crocevia di popoli, esperienze e traffici economici e culturali. Una terra di passaggio che ha sempre dimostrato la vocazione ad incarnare un punto di incontro tra Est e Ovest, un territorio in cui sperimentare la costruzione di un dialogo innovativo tra il Nord e il Sud, un ponte verso il Mediterraneo ma anche verso i Paesi più lontani che hanno forti connessioni sostanziali con i nostri territori.

La Puglia sarà in vetrina con le sue bellezze. Il G7 è l'occasione giusta per far parlare della nostra terra nel modo giusto, divulgare le enormi opportunità di progresso che la caratterizzano e valorizzare il made in Italy in tutto il mondo. Una promozione turistica mai vista prima, grazie al Governo che ha scelto la nostra regione.

Le politiche pubbliche che il Governo sta introducendo per rendere la Puglia e tutto il Mezzogiorno un luogo attrattivo per le imprese e in cui costruire percorsi virtuosi di sviluppo saranno ancora più importanti quando si spegneranno i riflettori.

È evidente che nelle giornate del vertice la città di Brindisi e Borgo Egnazia saranno dichiarate "zona rossa" e saranno previste alcune limitazioni ai normali spostamenti. Si tratterà di uno sforzo comune di cittadini e istituzioni per garantire la buona riuscita del G7 in condizioni di assoluta sicurezza. Saranno garantiti piani di viabilità alternativa, parcheggi di scambio e bus navetta per i cittadini che abitano nelle zone rosse con l'obiettivo di approntare un piano di sicurezza gestibile. Anche in questo i nostri concittadini dimostreranno il valore e la qualità dei nostri territori, la nostra vocazione naturale ad essere una terra ospitale e capace di avere allo stesso tempo una forte attrazione turistica.



Per questi motivi, nelle giornate del G7 la nostra terra confermerà la sua capacità innata di essere una valida via di collegamento verso l'Oriente e i diversi Sud del Mondo nell'ottica del mantenimento della pace e della cooperazione tra Stati e popoli.

Raffaele Fitto ministro degli Affari europei del Pnrr e del Sud.