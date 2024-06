Agire uniti sui fronti più caldi dell'agenda internazionale per contare di più. Lo scopo dei capi di Stato e di Governo che compongono il G7 è proprio questo: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti mirano a costruire una posizione comune per misurarsi con le potenze formalmente escluse dal vertice che si terrà dal 13 al 15 giugno in Puglia, ma dalle quali comunque dipendono l'equilibrio e il progresso del pianeta. La Cina, innanzitutto, e poi - fra gli altri - il Brasile o l'India.

I dati

Due dati dicono tutto: nel 1990 i Paesi del G7 valevano il 66% del Pil mondiale (fonte Ispi, ndr), oggi il 45%. E causavano il 41% delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, oggi il 22%. Da qui, la necessità di agire compatti sul tema dell'instabilità dovuta ai diversi focolai di guerra, sulle politiche energetiche connesse al cambiamento climatico, sulla sicurezza alimentare e, di conseguenza, anche sul sostegno alle economie emergenti dell'Africa. E poi, ancora, sul tema dell'invecchiamento e della cura e sull'intelligenza artificiale. Non a caso, la premier italiana e presidente del G7, Giorgia Meloni ha definito il summit «un'offerta di valori, non una fortezza. Non si chiude ha detto ma si apre al mondo». E per questo, ancora, il punto di convergenza sarà «la condivisione di standard e valori democratici». Inevitabile, dunque, cominciare il vertice a guida italiana, a Borgo Egnazia, dalle aree di crisi, dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente.

Il confronto



Il confronto verterà innanzitutto sui finanziamenti alla guerra fra Ucraina e Russia, sul bilancio del conflitto e sulla ricostruzione. Il consenso politico sui fondi da individuare per sostenere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è unanime, ma dovrà essere sciolto proprio in sede G7 il nodo relativo all'utilizzo di 300 miliardi di extraprofitti di asset russi congelati. La proposta è stata avanzata dal presidente Usa Joe Biden, ma ha sollevato lo scetticismo e le perplessità di molti Governi perché significherebbe sostanzialmente estendere sine die le sanzioni alla Russia di Putin, chiudendo così ogni spiraglio di trattativa per la fine della guerra. Su Gaza si farà invece riferimento alla dichiarazione dei Grandi del 3 giugno: in quel documento si sostiene l'accordo delineato da Biden per un cessate il fuoco immediato, il rilascio di tutti gli ostaggi, un imponente aumento dell'assistenza umanitaria fino a oggi ostacolata e l'avvio di un percorso che conduca alla soluzione dei due Stati, quello israeliano e quello palestinese.

La crisi nel Mar Rosso



Durante il summit si discuterà anche della crisi del Mar Rosso, con la minaccia degli Houthi alla navigazione commerciale e di migrazioni, ritenute cruciali dalla presidenza italiana e per le quali stando alle notizie emerse nei giorni scorsi è ritenuto importante il contributo che verrà anche dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ospite del G7. Tre gli assi ritenuti irrinunciabili dalla premier Meloni: il sostegno ai Paesi di origine e di transito per rafforzare «il diritto a non emigrare»; «la promozione di una coalizione» di Paesi che si impegnino a lottare contro i trafficanti, «concentrando l'attenzione sui flussi finanziari»; e la previsione di canali legali di immigrazione. L'outreach del vertice include infatti anche la Mauritania, il presidente di turno dell'Unione Africana, il Kenya, la Banca Africana per lo sviluppo. E poi ancora, ci saranno l'Onu con Antonio Guterres, l'Fmi, la Banca mondiale, l'Ocse.

I dossier economici



Sul tavolo dei Grandi anche i dossier economici: dalla competitività con la Cina al libero mercato fino a un focus sull'Indopacifico in continuità con la presidenza giapponese del G7. Si parlerà di salute e di disabilità, che entra «per la prima volta nei temi del summit». Ma, soprattutto, del tema «fortemente voluto» dalla presidente del Consiglio italiana: l'Intelligenza artificiale. La riflessione riguarderà l'utilizzo etico dell'Ia, il suo impatto sull'occupazione e sul mercato del lavoro e sulle strategie da adottare per impedire che questo strumento di avanzata tecnologia scateni o approfondisca i gap fra Paesi ricchi e poveri del mondo. Un tema decisivo a livello globale, sul quale si rischia la frammentazione delle politiche di gestione dell'Ia e sul quale, ancora, tanti economisti hanno invitato i Governi a maggiore decisionismo e a politiche più incisive, per impedire che sia il mercato a indirizzarne lo sviluppo e, quindi, a provocare il rischio di vere e proprie catastrofi sociali.

Nel corso dell'intero 2024 questi temi sono stati e saranno affrontati da oltre 130 gruppi di lavoro internazionali da 21 riunioni ministeriali. In Puglia si cercherà di fare sintesi. Ne va del ruolo dei Sette Grandi nello scenario globale e della forza dei valori sui quali poggerà quella sintesi, offerta al resto del mondo come contributo alla stabilità globale.

