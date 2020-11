Spinelli, il leader della pausa “in automatico”

Con l’arrivo della pandemia, l’azienda di Parabita ha implementato i sistemi di sanificazione e il rispetto delle distanze di sicurezza all’interno dei distributori h24

Dalla installazione di distributori automatici alla torrefazione del caffè, dalla produzione delle cialde alla realizzazione delle macchine da caffè per uffici e ristoranti, passando per la distribuzione di alimenti salutari, per poi approdare ai self store h24, che rappresentano la nuova frontiera del consumo fuori casa. Ecco, in breve, i quasi sessant’anni di storia di Spinelli Caffè, azienda di Parabita che per prima nel Salento ha portato la pausa fragrante e gustosa negli uffici pubblici e privati, nelle aziende, negli esercizi commerciali così come per le vie e le piazze delle cittadine del Tacco d’Italia. Ma le sfide non sono ancora finite. Perché, da ottobre scorso, l’aroma di Spinelli Caffè è arrivato nelle tazzine delle case, pronto per essere porzionato, cucchiaino dopo cucchiaino, nella moka di ogni famiglia salentina.

E dire che tutto è partito da un termos di caffè caldo, quello che papà Vincenzo si portava in cantiere per ristorarsi mentre armeggiava con gli impianti elettrici del Petrolchimico di Brindisi. E, se a questo elemento aggiungiamo il fatto che suo padre Giovanni era titolare del primo cinema sonoro del Basso Salento, “Il Modernissimo”, una “bomboniera” in stile liberty nata nel 1929, ecco che la miscela è pronta. Siamo negli Sessanta, quando Vincenzo, oltre a lavorare come elettricista, si recava periodicamente a Milano per visionare le anteprime dei film che successivamente venivano proiettate nel cinema del padre. Aggirandosi all’interno della Fiera Campionaria milanese scoprì l’oggetto del suo desiderio: l’E61, ovvero il primo distributore automatico italiano per la somministrazione di caffè espresso nelle fabbriche, che era stato appena immesso sul mercato dalla Faema. Fu lì che si accese la lampadina, innescando una di quelle domande le cui risposte hanno dato vita al miracolo che è la piccola e media impresa italiana: «Perché non portare questa idea anche nell’azienda dove lavoro? Così potrò gustare insieme ai miei colleghi un caffè preparato al momento». Seguì seduta stante il primo corso per riparare i distributori automatici in Italia e, nel 1963, iniziò così la storia di Spinelli Caffè, azienda tra le prime in Italia a cimentarsi nel settore del Vending, con una propria rete di distributori di bevande calde, fredde e prodotti alimentari, installati in aziende private ed enti pubblici delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto.

Nel 1974, Vincenzo si pose la seconda domanda chiave per la svolta del suo business: «Perché invece di acquistare da terzi il caffè che utilizziamo nei nostri distributori automatici non lo produciamo noi stessi? Riusciremo a tenere sotto controllo tutti i processi, dalla scelta della materia prima fino alla tazzina di caffè espresso». Acquista quindi un impianto per la torrefazione, specializzandosi nella selezione dei chicchi di caffè arabica e robusta, provenienti dell’America Latina e dagli altopiani africani, e iniziando la produzione del prezioso aroma.

Negli anni Novanta, entrano a far parte dell’azienda Giovanni, Cesare, Marcella e Carla, figli di Vincenzo, che ricoprendo varie funzioni strategiche aziendali danno un notevole impulso all’attività paterna.

Nel 1994, avviene poi un’altra svolta, ovvero l’avvio di un nuovo business con la produzione di caffè in cialda e l’installazione di una rete di macchine da caffè nel settore Office Coffee Service (negozi, uffici, aziende) e nel settore ho.re.ca. (hotel, ristoranti, catering): «Abbiamo intercettato le esigenze del mercato che stava cambiando – racconta Cesare Spinelli, 51 anni, figlio di Vincenzo e attuale componente del management aziendale – venendo incontro alla necessità di portare un caffè fatto bene non solo nei grandi luoghi di lavoro, ma anche nei piccoli uffici e nei ristoranti, per godere della pausa ristoro o concludere al meglio un pranzo o una cena di qualità».

Ma è quattro anni dopo che papà Vincenzo e i suoi figli si pongono la terza domanda che ha dato concretamente lustro a tutto il Salento: «Perché comprare le macchine per il caffè dal nord Italia, quando noi sappiamo come ripararle e risolvere problemi tecnici?». Detto, fatto. Si creano i prototipi, si brevettano i sistemi, si selezionano le aziende locali partner per la produzione di componenti e fornitura di servizi, si avvia una specializzazione fino a quel momento sconosciuta nel territorio. Tutto rigorosamente made in Salento, perché le scelte della famiglia Spinelli sono state sempre quelle di far rimanere il valore aggiunto e l’occupazione nella propria terra. In economia, questo sarebbe un caso di scuola di integrazione dei processi produttivi, che ha dato vita a un distretto di filiera per la produzione di macchine da caffè a marchio Spinel. Il distretto oggi conta più di 120 addetti con il 30% della produzione esportato in più di 100 Paesi esteri.

Spinelli Caffè nel corso degli anni ha ottenuto anche importanti certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001, Top Quality Standard Vending.

Il 2007 è l’anno dell’impronta etica: l’azienda di Parabita condivide le linee guida del programma “Guadagnare Salute” promosso dal Ministero della Salute e lancia la linea “FrescoBenessere”, una selezionata gamma di prodotti freschi e a valenza salutista, per favorire scelte alimentari consapevoli ed equilibrate tramite i distributori automatici.

Siamo approdati a un’altra sfida di quest’azienda che ha segnato la storia del vending nostrano: nel 2013, un anno prima della scomparsa del suo fondatore, viene lanciata la catena di self store “Spinelli Caffè h24”, luoghi di ristoro moderni, confortevoli e immediatamente riconoscibili, dalle porte sempre aperte, dove gustare un buon caffè espresso, dissetarsi con una bevanda fresca, consumare un panino o piatto caldo, acquistare beni di prima necessità, in un ambiente confortevole che ti fa sentire a casa.

Dal 2014 l’azienda dispone di un innovativo impianto di torrefazione completamente automatizzato, con sistema di combustione ad aria pulita che esalta la qualità delle miscele e salvaguarda l’ambiente mediante il recupero del calore per il riscaldamento delle aree di lavoro.

E arriviamo ai giorni d’oggi. La pandemia non ha reso la vita facile a chi, come Spinelli Caffè, con le relazioni umane e col consumo fuori casa ha da sempre costruito il proprio business. I self store Spinelli Caffè h24 sono un presidio di sicurezza: «L’utilizzo di bicchieri e palettine monouso e prodotti preconfezionati, unito alla completa automazione dei processi di erogazione, danno ampie garanzie sulla salubrità e sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti erogati – assicura Cesare Spinelli –. Sono state poste in essere misure idonee per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, abbiamo intensificato gli interventi di sanificazione e pulizia degli store e dei punti sensibili dei distributori automatici, installato innovativi software e sistemi di controllo da remoto per evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ovviamente, questo ha comportato ingenti investimenti e costi di gestione maggiori, ma preferiamo guardare al servizio. Perché nella vita bisogna amare il proprio lavoro e rispettare chi ti dà la fiducia, ovvero i consumatori. E quella fiducia ce la dobbiamo conquistare ogni giorno con azioni concrete. I nostri clienti possono gustare la loro pausa con serenità».

La diffusione del virus ha modificato le abitudini di acquisto e consumo, non fa eccezione la pausa caffè, che da momento di convivialità all’esterno, si è dovuta improvvisamente adattare a piacere da gustare fra le mura domestiche. Il management aziendale non si è scoraggiato ponendosi un’altra domanda chiave: «Come possiamo essere ancora più vicini ai nostri clienti? L'unico posto in cui non si può gustare il nostro caffè sono le case. Perché non iniziamo a portare la nostra esperienza, i nostri prodotti direttamente sui punti vendita al dettaglio del Salento?».

E allora a ottobre scorso è stata lanciata la nuova linea "Spinelli Caffè Aroma e Gusto", sia in cialda, sia macinato per moka. Pregiate miscele di caffè che raccontano di antiche leggende e terre lontane, pervase di aromi e profumi, un lungo viaggio dedicato con amore all’arte della torrefazione.

Ma il core business dell’azienda resta l’ho.re.ca e soprattutto la distribuzione automatica. In un momento in cui tutto sembra essere “sospeso”, Spinelli Caffè avvia il progetto di Digitalizzazione Vending 4.0, interconnettendo la sua rete di distributori automatici installati sul territorio mediante telemetria per la gestione bidirezionale delle informazioni, che consente di efficientare i processi e migliorare il servizio erogato presso i clienti.

Passione, sacrificio, dedizione al lavoro, onestà e responsabilità sono i piccoli segreti che caratterizzano la storia di Spinelli Caffè, un’impresa di famiglia.