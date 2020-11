Orgoglio e tradizione al servizio del territorio

Storie di successo, di sacrificio e di domande le cui risposte hanno dato vita al miracolo che è la piccola e media impresa italiana

Anche gli enti locali diventano fonte di reddito e benessere per i propri cittadini

L’azienda di famiglia come forma di resistenza all’urto della pandemia

C’è una Puglia tenace, che resiste anche di fronte ai colpi più duri, come quello della pandemia da Covid-19. La battaglia mondiale contro il coronavirus non è ancora finita, eppure, in questo scenario tra luci e ombre, si intravede qualche spiraglio: non una pia illusione o un consegnarsi alla mano invisibile del destino, ma è la fiducia concreta di chi ha consolidato il proprio lavoro nei decenni, accogliendo e facendo propria la vocazione di un nonno, di un padre o coronando il personale sogno di una vita. Non è un caso che l’impresa familiare sia stata quella in grado di assorbire meglio l’urto della crisi innescata dal lock down: è il family business, raccontato a Torino a fine ottobre, a dare continuità e stabilità a una politica economica, a subire un indebitamento in media inferiore rispetto alle concorrenti, così come inferiore è la quota di utili destinata ai dividendi, perché si preferisce lasciarli in azienda.

Nel Salento, ci sono realtà che hanno raggiunto i 7 decenni di vita, tramandate di padre in figlio, o perfino da nonno a nipote, che sono state capaci, di volta in volta, di reinventarsi, di innovarsi e internazionalizzarsi: spesso è accaduto nel mondo del food o dell’arredo per la ristorazione professionale, ma in altri casi i settori sono davvero imprevedibili. C’è chi ha creato, senza grossi clamori pubblicitari, un’azienda leader in Italia con prodotti di alta qualità e dal taglio sartoriale nel segmento del riposo.

In altri casi, c’è tutta la forza della competenza e di quelle innovazioni che incidono sulla vita quotidiana di chi è più fragile, migliorandola. Il settore farmaceutico, in Italia, negli ultimi mesi ha subito un’impennata, così come quello dei servizi alle imprese, della produzione di alimentari e bevande, del commercio al dettaglio e all’ingrosso.

In Puglia, rispetto all’anno scorso, si è assistito a un incremento del tessuto produttivo. A testimoniarlo è lo studio condotto da Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio Economico Aforisma, che ha evidenziato come, rispetto allo stesso mese del 2019, a ottobre di quest’anno ci sia stato un incremento dello 0,54% delle imprese iscritte alle rispettive Camere di commercio. In particolare, nella classifica nazionale per provincia, Taranto occupa il 13mo posto (+0,92), seguita al 14mo da quella di Lecce (+0,80), al 19mo da quella di Brindisi (+0,61), al 20mo da quella di Bari (+0,56).

E proprio il Comune di Taranto sta vivendo un periodo di rifioritura, di emancipazione da uno stereotipo: con Ecosistema Taranto, l’amministrazione ha elaborato, anche in forma partecipata, un nuovo modello di sviluppo, marcatamente sostenibile e alternativo alla grande industria. Ed è il mare la sua più grande risorsa, che si tratti di gustarne i pregiati frutti o di solcarlo in avveniristiche regate internazionali.

Ma le amministrazioni comunali hanno anche il compito di assicurare e rassicurare i propri cittadini: c’è chi lo fa invitando la comunità ad acquistare i regali natalizi dai negozietti di provincia. Accade a Nardò, perla barocca del Salento, che ha reso ancora più attrattivo il suo centro storico, senza però invogliare agli assembramenti.

Per aspera ad astra: le vie semplici non portano alle stelle e il sacrificio e il sudore di intere generazioni ha generato resilienza anche di fronte alle sfide più dure e dolorose.

Ultimo aggiornamento: 10:53