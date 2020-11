Novaleas, il connubio perfetto tra arredo nuovo e usato

Da 20 anni, l’azienda nata ad Alezio rappresenta il concept dei più importanti ristoranti, alberghi, bar e supermercati pugliesi

Da cinque mila lire alla settimana a 2,4 milioni di euro di fatturato annuo il passo non è stato decisamente breve. Perché di strada, i fratelli Marco e Marcello Gabrieli, ne hanno fatta tanta. Non parliamo del sudore versato: per arrivare alla Novaleas, azienda che arreda i ristoranti, gli alberghi, i bar, le pasticcerie, le attività commerciali, i supermercati, le macellerie e le strutture ricettive salentine, i due fratelli di Alezio hanno lavorato tanto. E fin da giovanissimi.

Ma oggi c’è la grande soddisfazione di poter dire con fierezza che le loro cucine, i loro tavolini e banconi accolgono con eleganza i clienti dei più importanti locali leccesi e salentini, saliti agli onori della cronaca nazionale, come il Trecentomila lounge, Verdi Restaurant, Marien Platz, Pizzeria 400 gradi (annoverata come prima pizzeria in Puglia), Zona Franca e il ristorante Bros, che nel 2018 si è conquistato una stella della prestigiosa Guida Michelin.

E ci sono i fatti: Novaleas è local leader nel segmento di arredo ho.re.ca., con un parco di 7.000 clienti, ed è concessionaria della Rational, il brand che possiede il 56% del mercato mondiale dei forni, marchio che nel 2015 ha attribuito alla ditta aletina il primo posto fra i 40 concessionari in Italia con il premio “Winner Promotion”. Senza dimenticare altri marchi leader nel settore, come Irinox, IFI, Berto’s, Orved, Frigomat, Epta.

Il segreto della storia imprenditoriale di Marco e Marcello è tutto nel nome della loro ditta: il loro successo è derivato dall’aver capito che per potersi affermare sul mercato era necessario proporre al pubblico tanto gli arredi nuovi (Nova), quanto quelli usati, o meglio, in leasing (Leas): tanti esercizi pubblici, infatti, si avvalgono del cosiddetto contratto di noleggio strumentale, che consente minori costi di gestione, minori rischi d’impresa e che include la manutenzione dei beni.

Agli albori dell’attività, nel 1998, la ditta vendeva solamente attrezzature usate da leasing e non era un caso: fu quando fallì un famoso pub di Sannicola, che sorgeva proprio dinanzi alla fabbrica di papà, che capirono quanto potesse rendere rilevare le attrezzature e gli arredi di locali pubblici. Con 500mila lire acquisirono i beni di quel pub e iniziarono la loro avventura.

«Acquistammo a un’asta giudiziaria l’immobile in cui adesso ha sede l’azienda – racconta col sorriso Marco Gabrieli, amministratore unico di Novaleas – ed eravamo davvero senza una lira. I primi anni era faticoso trovare tutti questi beni, ma soprattutto non c'erano orari e non c'erano giorni liberi. Ritiravamo “autotreni” di roba e la domenica non c'era respiro: tutti venivano ad acquistare il nostro usato. Giravamo senza sosta per tutta l’Italia alla ricerca di oggetti da inserire nel catalogo».

Poi avvenne la svolta. «Nel 2000, il rapporto diretto con il cliente e la voglia di rispondere a qualsiasi esigenza dei professionisti ci porta a offrire una linea più completa con la vendita di attrezzature nuove – continua Marco –. Iniziano le collaborazioni con aziende allora leader nel mercato italiano: Eurocryor, Surfrigo, Avery Berkel, IFI, Sev, Mep, Sinthesi, attraverso cui affermiamo sempre più la nostra presenza sul territorio provinciale». Nel 2011, con la crisi della vendita del prodotto finito, la ditta raggiunge un ulteriore traguardo di storia aziendale: inserire i servizi di progettazione e falegnameria. Un passo che ha rappresentato la naturale continuità nella ricerca di nuove tendenze e stili in un settore impegnativo come l’arredamento pubblico. Da lì, Marco ha iniziato a seguire corsi di progettazione e Autocad, perché occorreva fornire un prodotto su misura. «Dopo aver valutato esigenze e caratteristiche dello spazio a disposizione del cliente, viene presentato un concept del progetto sempre nuovo e irripetibile attraverso una presentazione di render fotorealistici, immagini e disegni di prodotti in linea con il tema del progetto. Una volta approvato il concept, si procede con il sopralluogo e il rilievo dettagliato dello spazio. Continuiamo a proporre anche l'usato, ma sapientemente mixato con il prodotto nuovo innovativo, che spesso fa il successo della ristorazione: investire in tecnologia conviene e vogliamo che i nostri clienti crescano», aggiunge l’ad Novaleas. Per tutte le opere da realizzare vengono consegnati disegni tecnici ed esecutivi, l’assistenza all’acquisto delle attrezzature dei complementi d’arredo, oltre alla supervisione dei lavori, fino all’apertura del locale. Per continuare con l’assistenza tecnica a 360 gradi.

Dopo circa 20 anni di ricerca, la Novaleas è presente in importanti manifestazioni del settore, come Agrocepaciok e Food Exp. Inoltre, offre periodicamente ai propri clienti la conoscenza e la formazione in ambito gastronomico e dolciario con chef e pasticceri qualificati, organizzando eventi di show cooking e dimostrazioni in azienda e nelle loro attività, per impostare il menu e dare consigli utili. Ma non solo. La grande esperienza maturata negli anni, ha reso Marco e Marcello veri e propri consulenti amministrativi e finanziari, che aiutano chi ha appena iniziato un’attività a fruire di finanziamenti e fondi regionali.

Una tempra, quella dimostrata dai fratelli Gabrieli, che ha permesso loro di reggere all’urto inevitabile del lock down causato dalla pandemia. «Nella crisi generale, la nostra fortuna è stata rifornire anche i supermercati, che invece in questo periodo hanno avuto una netta ripresa, proprio perché le famiglie sono state costrette a rimanere in casa e ad acquistare più cibo, invece di andare a mangiare fuori», commenta l’amministratore unico di Novaleas.

Ma guai a montarsi la testa. Perché Marco e Marcello continuano a lavorare esattamente come se fossero dipendenti della loro azienda: «Spesso i guasti succedono il giorno di Natale, di Pasqua, nei weekend, ossia quando i nostri clienti hanno più da fare. È allora che intervengo io: il mio telefono è sempre acceso e non mi sottraggo mai a un lavoro di manutenzione e assistenza. Me l’ha insegnato mio padre», conclude Marco.

Ultimo aggiornamento: 11:38