Mecflex: “strumenti di riposo” dal taglio sartoriale

Fondata a Melissano nel 1961 da Egidio e Giuseppe Casciaro e da Fernando De Lorenzis, da 10 anni l’azienda ha un distributore in Albania

Una storia lunga quasi sessant’anni, quella dell’azienda di Melissano, che oggi produce sistemi per dormire che vengono commercializzati su tutto il territorio nazionale e anche oltre confine: non a caso, l’attività si avvale da oltre 10 anni di un distributore in Albania.

Perché quello prodotto dalla Mecflex è un materasso sartoriale: così ama definirlo Alessandro Casciaro, amministratore unico, che rappresenta la seconda generazione dell’impresa di famiglia: «La qualità dei nostri prodotti deriva da un’attenzione maniacale a ogni singolo materasso, che viene confezionato grazie alla perizia manuale e alla precisione dei nostri maestri materassai. Tutte le componenti sono costituite da materiali non nocivi per la salute, ci avvaliamo dei migliori fornitori nazionali ed esteri che ci forniscono materie prime di altissima qualità e dotate di certificazioni. Realizziamo tutto all'interno del nostro stabilimento, nel tempo abbiamo suddiviso i nostri compiti, sfruttando l'esperienza dei nostri genitori, che ci hanno insegnato tantissimo: a loro siamo legatissimi e orgogliosi di essere i loro figli».

Ecco perché a chi gli chiede se venda materassi, Alessandro risponde: «Noi vendiamo benessere. Il materasso è come una calzatura: se non si sceglie quella che calza a pennello sul proprio organismo, si passano le pene dell'inferno. Per noi è un vero e proprio “strumento di riposo” e, come tale, deve essere prodotto da maestranze specializzate che impiegano i materiali migliori e le tecnologie più avanzate».

Il primo nucleo aziendale, una piccola fabbrica in un capannone di fortuna, nacque nel 1961 per mano di Egidio Casciaro, padre di Alessandro, e di Fernando De Lorenzis. Dopo poco tempo, al binomio si è aggiunto il fratello di Egidio, il farmacista Giuseppe. Ma le continue commissioni e richieste spinsero i fondatori ad acquistare una sede più grande e ad assumere nuovi operai: è nel 1965 che la fabbrica diventa una piccola industria col nome di Mecflex. Una piccola curiosità: il naming aziendale derivò dall’istituzione in quegli anni del Mercato europeo comune (Mec, per l’appunto), con cui si stabiliva la libera circolazione di lavoratori, merci e servizi tra Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. La vocazione di far riposare bene le persone era già nella mente dei tre pionieri. Dalla fine degli anni Novanta, nel management sono entrate forze nuove che hanno portato nuova energia, nuovi progetti che hanno consentito una maggiore espansione sui mercati dell'intero territorio nazionale. L'ufficio acquisti e innovazione è affidato a GianMarco De Lorenzis, mentre la responsabilità dell'area produttiva è in capo a Graziella De Lorenzis. La responsabilità amministrativa, infine, ricade sulla dottoressa Antonella Casciaro. Ed è stato allora che l’attività ha fatto il salto verso mercati più ampi, raggiungendo l’attuale posizione di azienda leader nazionale nella produzione di materassi e sistemi per dormire con tecnologie all'avanguardia.

Come è possibile che un’impresa che risiede in un angolo così remoto di una regione lunghissima come la Puglia, riesca a commercializzare in tutta Italia fino al Nord Europa un oggetto così voluminoso come il materasso? «Nel 1990, abbiamo fatto una ricerca di mercato e abbiamo arruolato numerosi agenti di vendita che lavoravano per la concorrenza, coadiuvati dall'ex direttore commerciale della Permaflex, il signor Rivera – racconta orgoglioso l’amministratore delegato di Mecflex –. Bisogna partire dal presupposto che in Italia le aziende di materassi sono circa 1.000 e per di più a carattere regionale, proprio perché i costi di trasporto sono molto elevati e la logistica non sempre permette un trasporto agevole. Per noi, dunque, l'impresa è stata doppia: riuscire a distribuire i nostri prodotti in tutta Italia». La soluzione è presto detta. «Abbiamo deciso di puntare su un target medio-alto, grazie al quale siamo riusciti ad abbattere i costi di trasporto. I nostri maggiori competitor fanno campagne pubblicitarie per affermare il loro brand, noi invece puntiamo a migliorare sempre di più il prodotto, e ci affermiamo attraverso la fidelizzazione dell'acquirente finale, perché chi acquista un materasso Mecflex rimane entusiasta e fedele al marchio», continua Casciaro.

La nuova linea Imperator della Mecflex tende ad affermare tale mission: questo prodotto vanta un gruppo di molle insacchettate indipendenti ripartite su più strati, che rispondono con una spinta proporzionata al peso corporeo.

Una formula innovativa che piace sempre di più ai consumatori.

Mecflex, oggi, continua a coniugare la tradizione della semplicità con la tecnologia del riposo: il benessere quotidiano passa dalla qualità, elemento su cui l’azienda di Melissano ha sempre puntato con successo.

