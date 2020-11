La cozza nera di Taranto ambisce al presidio Slow Food

Il primo passo è stato l’avvio del progetto sperimentale “Plastic Free” nel Mar Piccolo, che prevede l’utilizzo di retine biodegradabili e compostabili per la coltivazione dei mitili

Secoli di lavoro e conoscenza. C’è questo dietro l’eccellenza della cozza tarantina, un prodotto che identifica il territorio come pochi altri, sul quale negli ultimi anni l’amministrazione Melucci ha investito risorse ed energie.

Uno sforzo compiuto soprattutto per ricostruirne l’immagine, fiaccata da una narrazione che si è soffermata troppo su alcuni aspetti marginali, che nulla hanno da condividere con la storia e la tradizione della mitilicoltura ionica.

Le cozze del Mar Piccolo, infatti, sono eccezionali. Circa un anno fa, a dicembre 2019, hanno ottenuto la classificazione “A” che consente la loro commercializzazione senza passare dallo stabulatore. Ma quel che è ancora più importante sta per accadere, perché l’obiettivo dell’amministrazione Melucci è rendere la cozza tarantina un presidio Slow Food, garantendole anche la Denominazione di Origine Protetta; un simbolo di potente resilienza, quindi, che cresca parallelamente alla transizione della città verso un’economia completamente sostenibile.

Un passo importante di questo percorso è stato compiuto lo scorso 9 novembre, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Taranto e l’azienda Novamont, gruppo internazionale leader nel settore delle bioplastiche e nello sviluppo di biochemical. Con quell’atto è partito ufficialmente il progetto sperimentale “Plastic Free” nel Mar Piccolo di Taranto, che prevede l’utilizzo di retine biodegradabili e compostabili, realizzate in Mater-Bi, per la coltivazione dei mitili tarantini.

«Un esempio virtuoso di “blue economy” che si inserisce perfettamente nel quadro strategico di “Ecosistema Taranto” – il commento del primo cittadino Rinaldo Melucci – soprattutto per quanto riguarda la riconversione di alcuni settori economici e strategici del territorio, l’attuazione di interventi di mitigazione degli impatti ambientali dovuti alla presenza diffusa di “marine litter” nel Mar Piccolo e lo sviluppo di progetti di economia circolare».

La sperimentazione, della durata di 2 anni, prevede il coinvolgimento di 15 mitilicoltori locali, scelti anche per traguardare l’ambizioso orizzonte di cui si parlava prima, ossia l’ambito riconoscimento del Presidio Slow Food della Cozza Nera Tarantina, quale prodotto di eccellenza.

I presidi sono comunità di Slow Food che lavorano ogni giorno per salvare dall’estinzione prodotti gastronomici autoctoni, impegnandosi a tramandare antiche tecniche di produzione e mestieri. In quest’ottica, la comunità del presidio della Cozza Nera Tarantina si profila come strumento di tutela e valorizzazione tanto delle antiche tecniche di coltivazione dei mitili, quanto della necessità di preservare il gusto e l’autenticità del prodotto, impareggiabile perché addolcito dalle acque del Mar Piccolo in cui sgorgano numerose sorgenti sottomarine d’acqua dolce, denominate “citri”.

In questo percorso di tutela e valorizzazione rientrano, a pieno titolo, accanto a Comune e Slow Food, anche il CNR – Istituto di Ricerca sulle Acque di Taranto e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto che, con i loro tecnici e le loro competenze, supportano attivamente il nuovo percorso intrapreso da Taranto, contribuendo a rafforzare le strategie in atto sul territorio nell’ottica dell’economia del mare e della riconversione “green” della città dei due mari.

«Taranto ha deciso di volersi bene – ha concluso il sindaco Melucci – e di volere bene a ciò che la distingue dalle altre città: il mare, la storia, i paesaggi, le tradizioni produttive. Compresa la cozza tarantina, uno scrigno di sapore che si apre alla gioia di ogni palato».