“Io compro a Nardò”, l’appello dell’assessore Giulia Puglia

L’assessore Giulia Puglia.

Io compro a Nardò. Con la mente e con il cuore. Non possiamo far finta di niente di fronte al destino pericolante di centinaia di imprese e posti di lavoro, di storie aziendali antiche e moderne, di rapporti veri, di sorrisi e strette di mano. Questo maledetto virus, che ci ha tolto la serenità e che minaccia costantemente la nostra salute, non può e non deve cancellare anche quella fetta del sistema economico che sono il commercio e tutta la struttura dei servizi. I negozi devono poter vivere, anche con il nostro aiuto.

Possiamo fare qualcosa? Sì, tutti possiamo fare qualcosa, scegliendo in questo Natale particolare di comprare nei negozi, quelli reali e non virtuali, della nostra città. Di scegliere i regali nelle vetrine e non dalle pagine di un sito. Di aiutare così i negozianti, le loro famiglie, i loro dipendenti (e quindi altre famiglie). Di tenere in piedi tutta la catena che sta dietro a una insegna commerciale (locatori, fornitori, ecc.) e di dare vita a Nardò, al posto del nostro cuore. È facile, è urgente, lo abbiamo sempre fatto, è utile più che mai.

Un dato su tutti per capire perché è così importante. Secondo Confesercenti, per molti negozi le vendite del periodo natalizio compongono una voce degli incassi annuali che si aggira intorno al 40%. Le restrizioni delle misure anti-contagio rischiano così di azzoppare il commercio, in molti casi per sempre. Da una parte le restrizioni, dall’altra l’e-commerce. Che corre velocissimo, che non ha alcuna limitazione dalla pandemia, che esiste 24 ore su 24, che di fatto opera in una condizione di sostanziale monopolio.

Il commercio, i negozi, le vetrine, la socialità che sta dietro a una saracinesca alzata, sono il cuore pulsante delle nostre città e il duro lock down della primavera scorsa ce lo ha ampiamente ricordato. I negozi chiusi, le luci spente e le strade vuote, sono, viceversa, la morte della città. A meno che, appunto, non compiamo tutti questo gesto “rivoluzionario” di andare dal nostro negoziante di fiducia per scegliere i regali di Natale. Accendendo la città e la speranza. La Nardò del commercio aspetta con fiducia e questo lock down più “mite” può dare loro una mano. Per restare in piedi, per salvare i posti di lavoro (che sono poi quelli dei nostri amici, familiari e vicini di casa), per rispondere dignitosamente ai colossi delle vendite online. Almeno in questo delicatissimo passaggio delle nostre vite.

In più, un sorriso è indiscutibilmente più bello di una fredda transazione automatica. Toccare gli oggetti, annusarli, prenderci confidenza subito, è indiscutibilmente più bello che guardarli dallo schermo del pc. Un “grazie” detto con il cuore è indiscutibilmente più bello di un messaggio automatico, uguale per tutti. Guardarsi con gli occhi e augurarsi buone feste, infine, vale solo di persona.

Stavolta, lasciamo stare i negozi virtuali. Usciamo, armati di mascherina e buon senso, e compriamo a Nardò. Si può anche, in certi casi, ordinare “a distanza” e attendere comodamente la consegna a casa. Molti dei negozianti neretini si sono organizzati per le consegne a domicilio, per ogni genere di articoli.

Io compro a Nardò. Facciamolo tutti.

Ultimo aggiornamento: 10:53