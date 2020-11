Il tiramisù di Martinucci simbolo della tradizione italiana nel mondo

L’azienda nata 70 anni fa a Specchia è oggi una vera e propria industria, in grado esportare gelati e dessert in 3 continenti su 4

La tradizione dolciaria italiana nel mondo ha un nome salentino e un prodotto di punta universalmente riconosciuto: il tiramisù, quel succulento connubio cremoso di mascarpone, caffè e savoiardi, porta il marchio di Martinucci. È l’azienda nata 70 anni fa a Specchia, infatti, ad aver conquistato i mercati di ben 34 Paesi nel mondo, tre continenti su quattro, portando con orgoglio il testimone di un dessert che, pur non essendo propriamente salentino, ha saputo conquistare i palati internazionali grazie a qualità e innovazione. Caratteristiche, queste ultime, che invece sono parte della mission aziendale condotta da oltre 7 decenni da un management salentino, i Martinucci, una famiglia che ha sempre creduto nell’intuizione imprenditoriale, nella visione di nuovi scenari, nella competenza e soprattutto nella passione per il proprio lavoro.

Ed è così che da un laboratorio artigianale di pasticceria aperto nel 1950 dal capostipite Rocco Martinucci si è passati a una vera e propria industria, con 3 stabilimenti produttivi, milioni di fatturato e clienti internazionali. E le redini, oggi, oltre che in mano al primogenito di Rocco, Ernesto, che si occupa di amministrazione e finanza, a sua moglie Maria Grazia, che lavora ogni giorno nella produzione, e al direttore di stabilimento, Luciano Giangreco, sono passate alla terza generazione: il nome è sempre lo stesso, Rocco, ma si tratta del nipote, nemmeno quarantenne. E poi c’è la sorella di Rocco, Tatiana, impegnata nella gestione della produzione.

Ma i pugliesi che ormai conoscono bene questo nome non cadano nell’errore di associare a Martinucci il pur delizioso cono gelato, quello acquistato nei 20 punti vendita sparsi tra Salento, Roma e Bari: quella di cui parliamo è “l’altra Martinucci”, quella che esporta prodotti di qualità in Italia e nel resto del mondo, conservando una vocazione artigianale, pur operando a tutti gli effetti in un’economia di scala tipicamente industriale.

“Questa” Martinucci vanta due stabilimenti, uno a Specchia e uno a Presicce, con un terzo in apertura il prossimo anno, con cui arrivare a 90 mila metri quadrati di aree industriali. Questa è l’azienda che produce oltre 8 milioni di pasticciotti all’anno, che è presente in 34 Paesi del mondo, tra cui, oltre all’Europa, Russia (il suo mercato di riferimento), Corea del Sud, Georgia, ma anche Stati Uniti e Canada, fino a esportare il 40% del fatturato complessivo. Con circa 120 addetti, di cui il 60% è assunto a tempo indeterminato, l’azienda chiuderà il 2020 con un fatturato di 20 milioni di euro: se non ci fosse stato il Covid-19, alla cifra si sarebbero dovuti aggiungere altri 2 milioni. Proventi ottenuti con la produzione di gelati e dessert surgelati per il mondo ho.re.ca con i marchi Martinucci e Panese (Ristoranti e Bar) e il mondo retail con il marchio Cuore di Mamma (supermercati).

Altro prodotto di punta è il soufflé al cioccolato, concepito sia per la distribuzione nazionale, sia per le catene americane in versione “all natural”: «Dal primo gennaio prossimo, questo prodotto otterrà la certificazione dalla “Rainforest Alliance”, perché il cacao che impieghiamo nella sua produzione è importato da attività produttive ecosostenibili del Terzo Mondo», racconta con orgoglio Rocco, appena 36 anni e una laurea in Economia che ha messo al servizio dell’azienda di famiglia, facendo strenue ricerche di mercato, studi su innovazione di prodotto e di processo, analisi rischio Paese. La terza generazione ha messo dunque a disposizione dell’impresa il suo know how, permettendo di sviluppare una vocazione internazionale e di allargare così il business.

È la glocalizzazione bellezza, verrebbe da traslare, citando una nota frase cinematografica: perché quella tradizione e quella passione per l’arte dolciaria trasmessa da nonno Rocco, scomparso prematuramente nel 1981 a soli 53 anni, è stata messa a frutto dalla famiglia Martinucci aprendosi al resto del mondo.

In primis, a raccogliere il testimone paterno fu Ernesto, il più grande di tutti e 8 i figli, che si sobbarcò l’impresa di famiglia, oltre che fungere da padre per gli altri fratelli. «L’attività portata avanti da mio padre è un continuo rendere omaggio a mio nonno, che è sempre presente nello spirito di ogni scelta – continua Rocco –. È anche per questo che non prendiamo in considerazione le numerose offerte di acquisizione ricevute in questo ultimo periodo da parte di importanti fondi di investimento italiani, inglesi e francesi. Non vogliamo rinunciare alla nostra identità, dopo una vita di sacrifici. Ecco perché, quando faccio il giro dello stabilimento con un cliente, inizio sempre raccontando la storia di mio padre, che a soli 23 anni raccolse le spoglie del padre strappato alla vita da un incidente stradale sulla Maglie-Lecce: fu allora che nacque la nostra industria, perché quello era il sogno di mio nonno, che da allora mio padre ha deciso di portare avanti. E poi, una delle ultime cose che faccio è presentare mia madre, che è puntualmente al lavoro in produzione. Questo è per me un motivo di orgoglio perché, solo con questo, riesco a trasmettere l’importanza e l’impegno che mettiamo in ogni singolo prodotto che creiamo».

Il management Martinucci, insomma, vuole metterci la faccia sempre e comunque, continuando a portare avanti un sogno che ha perso le parole troppo presto e che oggi ha dispiegato le ali con orgoglio e passione.

