Il Natale a Nardò è uno spettacolo di luci

Al via il Christmas Light Festival, spettacolo permanente a cura dell’amministrazione comunale, con cui saranno proiettate sui gioielli barocchi immagini a tema natalizio

Sopra, il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, con l’assessore al Turismo e alle Attività produttive, Giulia Puglia, in piazza Salandra, suggestivo teatro del Christmas Light Festival.

La magia del Natale si fa immagine vivida nel cuore barocco di Nardò: è da piazza Salandra che si propaga in tutta la cittadina il Christmas Light Festival, uno degli eventi più attesi di tutta la Puglia in occasione delle festività natalizie. Fino al 6 gennaio, i monumenti che impreziosiscono la piazza diventano i veri protagonisti della festa: sulle pareti di pietra ricamata sono proiettate immagini statiche e dinamiche a tema natalizio, attraverso progetti grafici studiati e personalizzati su ogni singola facciata. In questo modo, non si ha la necessità di intaccare, modificare, deturpare il muro degli edifici o monumenti. Anzi, l’impiego dei proiettori architetturali ha proprio la funzione di esaltare la bellezza di ogni lato della storica piazza, assicurando un vero e proprio spettacolo dalle mille luci e dai tanti colori.

È questo il modo con cui l’amministrazione comunale di Nardò ha deciso di augurare ai propri concittadini festività serene e sicure: la fruizione delle videoproiezioni avviene nel rispetto del distanziamento sociale ed è possibile anche farsi un selfie con lo sfondo del monumento preferito e illuminato ad arte. E sarà il web a fare da propulsore dell’interesse verso la cittadina ionica: è decisamente consigliato fare foto e postare i momenti più emozionanti sui social network, per raccontare l’unicità dell’esperienza e condividere, seppure solo virtualmente, la gioia di un Natale diverso dagli altri, ma ugualmente in grado di scaldare il cuore.

Con il pretesto di una foto, poi, si può uscire da casa e fare i propri acquisti per i regali di Natale anche nei negozietti del centro storico: la bellezza diventa dunque motore di ripartenza per un’economia locale danneggiata dalla pandemia.

«In un momento storico così complesso – commenta l’assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Nardò, Giulia Puglia – crediamo fortemente nell'importanza di mandare un messaggio forte di positività, per aiutare anche l'economia della città con la spinta di un evento come quello del Christmas Light Festival che è sinonimo di bellezza, che amplifica il fascino della nostra piazza e che può essere goduto senza rischi, protraendosi per oltre 40 giorni ed essendo in una piazza larga e capiente».

E così, i monumenti dell’antica piazza delle Legne – così era denominata anticamente piazza Salandra – faranno da sfondo privilegiato delle proiezioni delle immagini allestite dal Comune di Nardò per un Natale che sarà unico per atmosfera, allestimenti e sentimenti: le installazioni e la progettazione architetturale è a cura dell’agenzia di eventi Music Empire srl.

A incominciare dall’impareggiabile guglia dell’Immacolata, che sorge proprio nel centro della piazza: gioiello barocco inaugurato nel 1769, è sovrastato dalla statua di Maria Immacolata, che domina la cittadina dall’alto dei suoi 19 metri. Il monumento fu fortemente voluto dalla comunità neretina in seguito al terremoto del 1743 e consta di cinque sezioni di grandezza crescente dal basso verso l'alto, che poggiano su una pianta ottagonale: alla base ci sono le statue di San Giuseppe, Sant’Anna, San Gioacchino e San Giovanni Battista. Nelle sezioni successive è tutto un fiorire di fregi, decorazioni e cuspidi che accompagnano il monumento sino alla sua estremità.

L’edificio più antico della piazza è poi il Sedile, la cui costruzione risale alla seconda metà del XV secolo ed è correlata alla fondazione dell'Università neretina, istituzione nata durante il casato della famiglia Acquaviva con l’obiettivo di creare un’identità culturale autonoma rispetto al centralismo del Regno di Napoli. Lo stile originario del Sedile è rinascimentale, squadrato e con arcate a tutto sesto; alla fine 1600, l’edificio a forma di parallelepipedo fu arricchito da contaminazioni rococò nel fastigio superiore con le statue di san Gregorio Armeno, al centro, san Michele Arcangelo e sant'Antonio da Padova ai lati.

In una piazza così suggestiva, tra le più belle della Puglia, non poteva mancare la Torre dell'Orologio, che è tutt’ora funzionante. La Torre sorge nella sede dell'ex Pretura di Nardò e risale al 1598. In seguito al terremoto del 1743, la Torre fu ricostruita, così come il meccanismo dell’orologio, un raro prototipo realizzato dalla Ditta Caccialupi di Napoli nel 1882.

Di stile tardo barocco è poi il Palazzo dell'Università (o di Città), ricostruito anch’esso nel 1772 in seguito al terremoto: la facciata presenta un ordine inferiore con un portico sostenuto da sette colonne, mentre l’ordine superiore, scandito da lesene e decorato con motivi floreali e piccole mensole, ospita quattro finestre e un ampio balcone. Sul lato destro si innalza la torre dell'orologio.

C’è poi la chiesa di San Trifone, costruita agli inizi del XVIII secolo per volontà della popolazione, che invocò la protezione del santo per liberare le campagne dall'invasione dei bruchi. Il santo è raffigurato nell’area presbiteriale con la pala del pittore napoletano Nicola Russo.

Ha appena compiuto 90 anni, infine, la Fontana Del Toro, realizzata nel 1930 dal maestro neretino Michele Gaballo: l’opera fu consegnata alla città l'8 dicembre 1930 per l'inaugurazione della conduttura dell'Acquedotto Pugliese.

Il fascino di questi “elementi” senza tempo incontra, dunque, la bellezza “sfuggente” delle luci per uno spettacolo inedito e imperdibile.