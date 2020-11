Il Mar Grande diventa spettacolo mondiale con la regata SailGP

Il 5 e 6 giugno 2021, approda nella cittadina ionica la competizione velistica che sfida le leggi della fisica attraverso la tecnologia più all’avanguardia

Una Taranto così spettacolare non si era mai vista. La prossima estate, le acque azzurre del Mar Grande faranno da teatro della regata velica più veloce e innovativa del mondo: il 5 e 6 giugno 2021, approda nella cittadina ionica il SailGP, la competizione velistica che sfida le leggi della fisica attraverso la tecnologia più all’avanguardia. Taranto sarà la prima tappa europea, e unica italiana, della terza edizione della gara ideata da Larry Ellison, il fondatore di Oracle, e dall'oro olimpico Sir Russell Coutts.

La competizione vedrà disputare 8 equipaggi internazionali, provenienti da Australia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e Stati Uniti, che letteralmente voleranno sulle acque pugliesi a bordo degli avveniristici catamarani della classe F50. Il grande spettacolo sarà reso possibile dall’installazione all’interno dei catamarani di 1.200 sensori individuali, in grado di trasmettere 45 megabit di dati al secondo per l’analisi in Oracle Cloud, dando sia ai velisti che al pubblico una visione senza precedenti della regata. La visione avveniristica di tutto l’evento sarà resa possibile grazie al Race Village, allestito in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. La difficoltà dell’evento risiede nella capacità dei velisti di sfidare le forze del vento e delle onde, acquisendo in tempo reale i dati forniti dai sensori e prendendo le decisioni più efficaci per arrivare al traguardo, con un’altissima velocità di crociera.

Si tratta perciò di una vera e propria vetrina mondiale per Taranto, che si troverà a diventare per due giorni location di scene mirabolanti, proprio come quelle che il regista Christopher Nolan ha voluto inserire all’interno del suo recente colossal "Tenet".

«In qualche modo ci avevamo già provato l'anno scorso e noi non siamo soliti arrenderci per la rinascita di Taranto, che è rinascita socio-economico, urbana, culturale e persino reputazionale – ha commentato il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento –. Per anni si sono elaborate tante teorie sull'esigenza di dotare la nostra comunità di un nuovo modello di sviluppo, finalmente sostenibile, certamente alternativo alla grande industria. E bene aveva già fatto il Consiglio comunale, all'unanimità, a spronarci su questa strada, che oggi incrocia anche gli entusiasmanti impegni che Taranto ha assunto davanti a ben 26 paesi mediterranei, in termini di avvicinamento ai Giochi del 2026. Siamo assolutamente certi che questo tipo di eventi richiamerà migliaia di appassionati sportivi e visitatori business. Anche in un periodo di grandi difficoltà, abbiamo la responsabilità di programmare il futuro, di creare le condizioni perché al termine della pandemia le nostre attività produttive possano ripartire di slancio. Lamentarsi è sempre facile, rimboccarsi le maniche e lavorare per mesi a una cosa come "SailGP" è altro, l'amore incondizionato per Taranto e i tarantini ci spinge verso progetti la cui complessità è persino impossibile descrivere. Possiamo tutti insieme essere orgogliosi di come sta cambiando la nostra città. Facciamoci trovare pronti».

