Covid e diabete, così Alpha Pharma spegne la paura

L’azienda pugliese investe nei servizi avanzati per l’acquisizione automatica dei parametri metabolici e l’analisi e la gestione delle situazioni di allerta

L’amministratore delegato Cassese: «I nostri servizi di telemedicina applicata a prevenire, curare ed evitare effetti gravi»

«Non è vero che se c’è familiarità col diabete sei condannato. E non è vero nemmeno che monitoraggi non invasivi, semplici e scientificamente rigorosi servano a poco. Prevenire il diabete o conviverci, garantendosi una qualità alta della vita, si può. In tempi di coronavirus, si deve». Oronzo Cervelli, responsabile Relazioni esterne di Alpha Pharma, non vuol sentir parlare della “medicina che verrà”, piuttosto di quel che si deve e può fare, “qui e ora”, per non farsi travolgere due volte dal virus: «Nell’inquietudine della pandemia, prevenzione e cura del diabete sono urgenze che richiedono interventi immediati per una patologia che nel mondo provoca un decesso ogni otto secondi. C’è bisogno di uno scatto in più, non solo da parte della comunità scientifica. Se è vero che dalla cura della salute dei più deboli dipende il futuro dei più forti, allora per rinsaldare questo necessario patto generazionale anche in un momento di post pandemia, c’è bisogno di spingere sull’acceleratore della telemedicina, rendendola più efficace, sicura e semplice da utilizzare».

Ragiona, Cervelli: «L’emergenza Covid 19 ha insegnato che bisogna farsi trovare pronti. Affrontare il dramma dei pazienti diabetici, che quasi sempre presentano altre patologie croniche e che pertanto sono quelli che corrono il rischio più alto, significa lavorare al massimo sui sistemi di monitoraggio a distanza e sulla frontiera del teleconsulto. Una mission, quella della telemedicina applicata, alla quale Alpha Pharma si sta dedicando senza risparmio di energie in termini di ricerca, sviluppo e commercializzazione di sistemi avanzati. Senza dimenticare che la partita più grossa, anche nel periodo di post pandemia, la si gioca in termini di prevenzione».

Costituita dalla famiglia Cervelli nel 2011, Alpha Pharma ha da subito voluto dare impulso all’innovazione nei sistemi di monitoraggio glicemico. Ora, l’azienda che ha sede alle porte di Bari, occupa un posto in prima nel panorama della medicina predittiva e di precisione. Un cammino a passi da gigante che in meno di 10 anni ha portato l’azienda pugliese a potenziare gli asset necessari – a incominciare dai fornitori esteri fino alla rete di informatori scientifici sempre più capillare ed estesa - per trasformarsi in una società per azioni, quotarsi in Borsa e percorrere le traiettorie prestigiose del mercato azionario.

Il traguardo economico e finanziario ormai all’orizzonte è coniugato con una dose sempre più massiccia di investimenti nell’innovazione del monitoraggio di parametri in grado di spegnere la paura, prevenire rischi e ridurre al minimo danni ed effetti gravi per la salute. Un italiano su dodici ha il diabete e un milione e 200mila italiani non sanno di averlo: è dentro questa cornice che Alpha Pharma si muove, offrendo sul mercato risposte di sistema nella prevenzione, cura e monitoraggio, come l’ultima generazione di glucometri ibridi, semplici e accurati, e una piattaforma di controllo a distanza dei valori glicemici.

L’analisi di scenario fatta da Cervelli è schietta: «Le persone con diabete sanno cosa sia un’ipoglicemia. Ma gli inconsapevoli non lo sanno e possono confondere i sintomi o sottovalutarli. C’è tanta gente che rischia la vita senza rendersene conto. Il problema è investire sulla prevenzione e quindi sulla dimensione culturale e educativa. Processo lungo e complesso. Cura e migliore qualità della vita sono processi altrettanto complessi, ma chiamano medici e imprenditori della salute e del benessere a fare meglio e subito. Specie in questo quadro di sindemia, più che di pandemia. Si è convinti che il diabete sia da curare, più che da scongiurare. Non si tratta solo di evitare la malattia, ma di ridurre gli effetti fortemente impattanti».

Per farsi un’idea del costo non solo in termini di decessi, piuttosto, del peso delle malattie non trasmissibili - dal diabete alle patologie cardiovascolari - basti citare un dato contenuto nel Global Action Plan dell’Organizzazione mondiale della Sanità: la non adozione di misure di prevenzione comporta una perdita di produttività e un’escalation di costi sanitari pari a 47 trilioni (47 miliardi di miliardi) di dollari americani. Che equivalgono a più del 70% del prodotto interno lordo mondiale di un anno (al 75%, nel 2010).

«Chi ha un’ipoglicemia – spiega l’amministratore delegato di Alpha Pharma - rischia trenta volte di più di altri e, tra ricoveri e prima terapia, gravita per una media di sei, sette mesi sul sistema sanitario, a costi elevatissimi. Figuriamoci in epoca Covid quanto enorme sia l’impatto».

La risposta concreta è il monitoraggio. A partire dall’utilizzo di glucometri accurati. Quelli commercializzati dall’Alpha Pharma sono tra i pochi in grado di trasmettere in automatico le misurazioni della glicemia a una sala digitale (control room) e di ricevere indicatori essenziali come l’Adrr (Average daily risk range), indice che predice il rischio di iper o ipoglicemia.

«Non basta avere un rilevatore di glicemia all’avanguardia. L’automonitoraggio serve a poco, se non si costruisce attorno un sistema funzionale. Ed è per questo – dice ancora Cervelli - che abbiamo pensato al sistema Iris Health Care, il “filtro” che mancava tra paziente e medico. Utilizzando il nostro glucometro Iris Evolution Plus, ci si collega direttamente alla control room della piattaforma Iris Health Care e la persona con diabete ha l’esatta misura del rischio. Il medico può monitorare le misurazioni in tempo reale ed eventualmente correggere la terapia. Eventualmente anche il farmacista può rendere immediato l’intervento di mediazione con la persona diabetica. E il familiare o il care giver di sostegno può orientare meglio l’aiuto. L’alleanza virtuosa tra medici, farmacisti, pazienti e familiari è la nostra scommessa».

Il sentiero è tracciato e accoglie sfide sempre più complesse. Glucometri con tecnologie automatiche di comunicazione bidirezionali (paziente-piattaforma; piattaforma paziente), sistemi di monitoraggio continuo della glicemia, dispositivi di test su emoglobina glicata HbA1c e sul profilo lipidico: tutto questo è il qui e ora di Alpha Pharma. E non è un caso che la “filosofia aziendale” sia riassunta in “piccoli gesti, grandi risposte”.

«Un giorno potremo dire che il diabete non fa più paura, quel giorno è oggi», conclude Cervelli.