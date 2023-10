Michele Vinci: «Il segreto della Masmec? L'innovazione»

La Masmec s.p.a. è un’azienda con sede a Modugno con due ramificazioni: la prima è “Automotive”, high-tech, grazie al quale vengono realizzate linee automatiche di assemblaggio e test di componenti automotive, per una produzione di qualità, efficiente e sostenibile; la seconda è la “Biomed”, innovazione in sanità in virtù del quale vengono sviluppati dispositivi biomedicali d’avanguardia per migliorare le cure e per semplificare il lavoro degli operatori sanitari. Michele Vinci è il fondatore di un’azienda che può vantare numerosi premi, tra cui, quello più recente, “Imprese ed innovazione” organizzato da Confindustria.

Due settori diversi ma un’unica parola d’ordine, l’innovazione. Michele Vinci, su cosa si fonda il successo della sua azienda?

«Nel 1979, con un altro socio, fondammo la “Diamec”, ma nel 1988 io proseguii con la “Masmec” come componentistica per auto; poi, nei primi anni 2000, quando mettemmo in piedi il reparto “ricerca e sviluppo”, venne fuori l’idea di diversificare. In comune, i due rami hanno l’automazione ed i sistemi della logica meccanica, seppur applicato in ambiti completamente diversi come auto e sanità. Diciamo che la parte principale è ancora rappresentata dall’automotive, ma la parte medicale offre tecnologie molto avanzate e ce ne accorgiamo nelle fiere. Ma quest’ultimo settore è ancora giovane e richiede una rete di distribuzione nazionale ed internazionale che ancora non abbiamo; stiamo decidendo di investire anche in quella direzione, ma siamo all’avanguardia anche nel campo medicale».

Quanto personale è impiegato nella sua azienda?

«Attualmente siamo 280 persone, di cui più della metà laureati in diverse discipline, da ingegneria meccanica ad elettronica, informatici, economia e commercio; per la parte medicale ci sono ingegneri biomedici e biologi. Il 55% dei nostri dipendenti è laureato. Si fa ricerca ma anche laboratorio: per ogni nostra macchina, per esempio, c’è bisogno di un software per l’avvio dal cliente. La restante parte dei nostri dipendenti escono da istituti tecnico-industriali, la maggior parte con master conseguiti in almeno due anni».

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?

«Sicuramente non ci fermiamo! Ne abbiamo diversi, sia nel settore automotive che in quello biomedicale. Stiamo investendo nei nuovi settori come idrogeno e digitale, aspetti molto apprezzati dai nostri clienti. Siamo sulle linee di frontiera e molto attenti a tutto quello che il mercato richiede. La parola d’ordine è innovazione: da quando abbiamo mosso i primi passi, non abbiamo smesso di esplorare il mondo, i bisogni, le tecnologie».