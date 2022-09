BRINDISI - Incidente stradale con giallo nella tarda serata di ieri lungo la complanare che costeggia la strada statale 7, all'uscita di San Donaci. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi in un terreno adiacente la carreggiata. Sul posto sono accorsi gli operatori del Servizio 118, insieme ai carabinieri e a una squadra dei vigili del fuoco. Ma giunti sul posto il mistero: all'interno della vettura, una Volkswagen Golf, non c'era nessuno.

Il mistero

L'intervento dei pompieri è valso in principio alla messa in sicurezza dell'auto, bonificando l'impianto elettrico e carburante, al fine di evitare inneschi d'incendio. Messa in sicurezza l'area, sono scattate le ricerche dell'automobilista.

Sul posto sono stati inviati un furgone Ucl (unità di comando locale) con due unità Tas (topografia applicata al soccorso) provenienti da Lecce. È stata costituita un seconda squadra in emergenza per intensificare le ricerche, al fine di non ridurre il dispositivo di Soccorso Pubblico nella sola provincia di Brindisi.

Sul posto è giunto anche un ispettore antincendi per il coordinamento delle operazioni di ricerca.

La prefettura di Brindisi e i carabinieri di Brindisi stanno coordinando le indagini. Contatti sono stati avviati anche presso gli ospedali della zona, per verificare la presenza di eventuali feriti