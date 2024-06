Caldo estremo e temperature in rialzo: allerta arancione anche a Bari. Ecco le previsioni in Puglia

E' tornato Scipione, l'anticiclone africano "colpevole" del caldo estremo che per gli esperti rappresenta la prima ondata di calore dell'estate. L'anticiclone è in fase di espansione - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, e culminerà proprio durante l'imminente weekend, portando condizioni estive e in prevalenza stabili praticamente su tutto lo Stivale.

La domenica sarà rovinata, al Nord, da qualche rovescio o breve temporale. Sul resto d'Italia il sole dominerà la scena. E se le temperature scenderanno di qualche grado al Sud riusciranno invece a salire, tanto che si potranno raggiungere punte di di 37/39°C su Tavoliere delle Puglia, Materano, Cosentino e Catanese interno.

Ma vediamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni in Puglia.