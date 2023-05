Nel weekend torna Cantine aperte in Puglia/Ecco le aziende che aderiscono

Anche quest'anno torna puntuale in Puglia,"Cantine aperte", la due giorni - 27 e 28 maggio - di feste, degustazioni di vini e spettacoli per scoprire le numerose e varie realtà vitivinicole pugliesi. Le cantine accoglieranno i visitatori ma non solo, ci saranno le visite ai vigneti per assistere ai racconti di chi l'uva la produce. E ancora trekking tra i grappoli, passeggiate a cavallo e in bici. Spazio anche alle linee guida per un consumo di vino responsabile, con la consegna di un kit informativo.

Nei trent'anni di attività del Movimento turismo del vino Italia, promotore dell'evento, è cambiata la figura dell'enoturista. «La fisionomia dell'enoturista è andata modificandosi sulla base di stimoli e sollecitazioni culturali - ha sottolineato Nicola D’Auria, Presidente del Movimento - l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità viene assunta a parametro di scelta».

