Bagni nel vino e maschere all'uva: la wine therapy conquista tutti. Si può fare anche in Puglia

Stress, stanchezza o rughe? Arriva la vinoterapia. È una delle tendenze dell'autunno 2022, per quanto ancora in Puglia i centri siano pochissimi. Fare un bagno nel mosto o una maschera all'uva può davvero avere degli effetti benefici? Sì. È quanto sostengono gli esperti del settore. Gli effetti sono molteplici, così come i motivi per cui un bagno nell'uva può aiutare a combattere lo stress e la stanchezza.