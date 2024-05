Le coste italiane, rinomate per la loro bellezza e biodiversità, stanno affrontando una nuova e preoccupante invasione. Nei mari che bagnano Puglia, Sicilia e Calabria, una specie sconosciuta fino a poco tempo fa ha iniziato a proliferare, provocando allarme tra pescatori e bagnanti. Si tratta dei vermocani, una specie invasiva i cui esemplari sono conosciuti anche come vermi di fuoco o vermi di mare. Questi esseri, dall'aspetto simile a millepiedi colorati, possono raggiungere la lunghezza di un metro e sono noti per la loro voracità. Gli esperti consigliano ai pescatori di non tentare di ucciderli con coltelli, dal momento che i vermocani possono rigenerarsi. È preferibile maneggiarli con cautela e, se catturati, rigettarli in mare senza danneggiarli. Sono una vera e propria minaccia per i mari del Sud e per combatterli è necessario conoscerne l'origine e capire perché si è scatenata, tutta d'un tratto, questa invasione.



Vermocane, in quali mari si trovano? Dalla Sicilia alla Puglia, ecco le persone più a rischio





Vermocane, cos'è

Il vermocane, scientificamente conosciuto come Hermodice carunculata, è un tipo di verme marino appartenente alla famiglia dei Policheti. Questi animali sono noti per il loro aspetto simile a un millepiedi colorato e possono raggiungere fino a un metro di lunghezza. Vengono anche chiamati verme di fuoco o verme di mare per la loro capacità di causare irritazioni dolorose se toccati. Hanno un corpo allungato, suddiviso in segmenti e ricoperto di setole urticanti. Sono caratterizzati da colori vivaci, che vanno dal rosso al marrone, con riflessi iridescenti. Questi vermi si trovano solitamente sui fondali marini, specialmente in ambienti rocciosi, tra i coralli, nel fango, sul legno alla deriva e nelle infrastrutture portuali. I vermocani sono carnivori e si nutrono principalmente di piccoli organismi marini e detriti organici. Sono noti per avvinghiarsi alle reti da pesca e divorare i pesci intrappolati.