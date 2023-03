Vacanze esotiche senza passaporto: dai Caraibi ai confini dell’Europa, ecco le mete da sogno per l’estate 2023

Voglia di vacanze? I pugliesi (e non solo) che stanno pianificando le prossime vacanze all’estero si sono già imbattuti nel caos passaporti. Nonostante il piano straordinario attivato dal Viminale e i diversi open day nelle province pugliesi, la mancanza di sicurezza sull’evolversi della situazione sta modificando i comportamenti dei viaggiatori in vista della prossima estate. «Dopo gli anni del turismo “di prossimità” dettato dalla pandemia è tornata la voglia di viaggiare per tutto il mondo, ma ecco che ora pesa questa nuova incognita – racconta Marco Ferrini, responsabile commerciale di CartOrange, azienda italiana di consulenti di viaggio – I nostri consulenti ricevono continuamente richieste di informazioni sulla burocrazia e sanno dare tutte le indicazioni in merito, ma non possono sveltire le procedure o fare previsioni sui tempi di rilascio. Ecco quindi che, nell’incertezza, sempre più clienti scelgono sin da ora per l’estate destinazioni “senza passaporto”».

E allora, nelle diverse schede, ecco una proposta delle mete più belle dove andare senza la necessità del passaporto.