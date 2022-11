Lecce, il pagellone alla sosta: Baschirotto e Falcone da applausi. Ecco tutti i voti

Il campionato di serie A è fermo per dare spazio alle partite della fase finale del mondiale di calcio in Qatar. Una sosta inusuale per il mondo della pedata internazionale, considerato che capita per la prima volta in pieno inverno, e che ha costretto tutte federazioni a fermare i massimi campionati per dare spazio all’evento più importante del 2022. Nonostante la clamorosa eliminazione per mano della Macedonia, anche l’Italia ha dovuto stoppare la serie A, giunta alla quindicesima giornata e la cui ripresa è già fissata per mercoledì 4 gennaio 2023. In quell’occasione il Lecce di Marco Baroni ospiterà allo stadio Via del Mare la Lazio di Maurizio Sarri. La sosta permette di fare un primo bilancio della stagione 2022-2023. Nel complesso la squadra giallorossa ha fatto molto bene riuscendo a chiudere l’anno in una posizione di classifica interessante e che al momento la tiene a debita distanza dalla zona rossa. E dopo quindici partite si può fare anche un bilancio sul rendimento dei calciatori e sull’operato del tecnico Baroni.

FALCONE 8,5

Sempre presente e sempre tra i migliori in campo in questo primo scorcio di stagione. Si sta rivelando un acquisto eccellente sul quale investire anche per il futuro.