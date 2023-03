Dove si tradisce di più? In Lombardia il record italiano. I pugliesi sono piuttosto fedeli ma uno su due cede alla scappatella. La classifica delle regioni

I pugliesi avranno tanti difetti ma non sono traditori. Lo dice un sondaggio del sito Incontriextraconiugali.com, che ha stilato una graduatoria regionale seguendo un proprio sondaggio sui tradimenti all'interno di una coppia. Emerge, però, che un pugliese su due (tra gli intervistati) ha avuto almeno una volta una scappatella. Ma cosa si nasconde dietro i numeri? Storie. Alcune sepolte, nascoste, altre scoperte. La statistica - per quanto probabilmente da prendere con le pinze - fa la fotografia della situazione in Italia. Chi tradisce di più? E chi di meno? La curiosità è tanta.