Tommaso Cassandro: la laurea, il calcio femminile e il Via del Mare. Cinque cose da sapere sul nuovo acquisto del Lecce

Tommaso Cassandro è un nuovo calciatore del Lecce. Ha firmato per tre anni più un'opzione per prolungare di altri due il proprio contratto. Arriva dal Cittadella a titolo definitivo e almeno per il momento sarà il vice Gendrey. Terzino destro, ma in grado anche di giocare da centrale, è già a disposizione di Baroni. Classe 2000, Tommaso ha fatto diversa gavetta, giocando prima in C e poi in B. Tra i pro' ha segnato soltanto un gol ed è laureato. Cinque cose da sapere su Cassandro.