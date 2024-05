Test di medicina 2024, tra i quesiti anche Don Abbondio e la Ferrari. Come si valuta il punteggio e quando escono le graduatorie

Si svolge oggi il test di ingresso nelle facoltà universitarie di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. A partire dalle ore 13:00 i candidati saranno alle prese con la prova che durerà 100 minuti e prevede 60 domande con 5 soluzioni di risposta, estratte da un’apposita banca dati pubblica.

Sono 71.508 gli iscritti alle prove, 67.260 per Medicina, 7.862 per Veterinaria. I posti disponibili sono oltre 20 mila. Dopo questa di maggio, ci sarà una sessione il 30 luglio, con la possibilità, per i candidati, di partecipare ad entrambe.

