Meteo, arriva in Italia la tempesta Irene. Ma in Puglia sole e caldo: ecco le previsioni meteo

E' in arrivo anche sull'Italia la tempesta Irene. L'arrivo è previsto tra martedì e mercoledì. Quando una vasta area depressionaria andrà scavandosi sull'Atlantico al largo della Penisola Iberica. Nelle 24 ore successive progredirà verso levante, puntando verso l'Europa centrale e il Mediterraneo. Dal suo centro si svilupperà una perturbazione, che raggiungerà l'Italia dalle prime ore di mercoledì a partire dal Nordovest e dalle regioni tirreniche. Il maltempo si abbatterà sull'Italia con nubi e piogge, risultando localmente anche intense sui settori occidentali peninsulari. Ma, e c'è un ma: secondo le previsioni è previsto clima mite al Sud con temperature massime fino a 25°C. In Puglia le temperature massime arriveranno di giorno fino a 18/20 gradi, valori notturni grossomodo stabili. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.