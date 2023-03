San Giuseppe tra devozione e solidarietà: ecco dove saranno allestite le "Tavole" in onore del santo

Torna la tradizione che si mescola alla devozione e alla solidarietà, pronta a scrivere, ancora una volta, una delle pagine più belle della storia salentina. Tornano nel Salento le Tavole di San Giuseppe, ricorrenza antica e altrettanto radicata nella devozione cristiana: tante le località del Salento pronte a celebrare, fino al 19 marzo, riti e manifestazioni in onore del santo, padre putativo di Gesù, che sono al tempo stesso sostegno per le famiglie bisognose del territorio, replicando una pratica antica e mai dimenticata. Quella di estendere, almeno per un giorno, ai meno fortunati, il piacere di una tavola ricca e imbandita.

La tradizione delle Tavole

Secondo la tradizione, le Tavole vengono preparate dai devoti nelle loro case e offerte a San Giuseppe per ricevere la sua protezione, o per grazia ricevuta: il loro allestimento è lungo e accurato ed ha inizio molti giorni prima.