Tari e raccolta differenziata, luci e ombre in Puglia: ecco i dati e quanto si pagherà nei Comuni

Lecce tra i comuni pugliesi più virtuosi. Raggiunta la soglia di riduzione del 30 per cento per l'ecotassa. A dirlo sono i dati riportati nella determina del 31 marzo con la quale la Regione Puglia stabilisce l'importo dovuto dai Comuni pugliesi per l'ecotassa, cioè il tributo "speciale" che si paga per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Con il 70,08% di differenziata nel 2022, Lecce è il capoluogo di provincia più virtuoso: Brindisi al 44%, Bari è al 40, Foggia al 26, Taranto al 28. Solo il Comune di Trani che fa provincia insieme ad Andria e Barletta raggiunge una soglia superiore al 75%. Nelle schede tutti i focus dalle varie province.