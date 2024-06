Dall'anno prossimo più fondi per le borse di studio agli studenti universitari. L'annuncio è del Ministero dell'Università e della Ricerca. Più soldi per i ragazzi ma anche una fascia più ampia di reddito per rientrare nelle agevolazioni. Lo ha deciso il Mur, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito della variazione media annua dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo pari a +5,4 per cento.