Stipendi docenti, arretrati 2024 visibili su NoiPa (ma il servizio non funziona): ecco come fare. E arrivano gli aumenti

Stipendi docenti, a marzo 2024 arrivano gli aumenti e gli arretrati. Gli incrementi sono relativi al rinnovo del Contratto collettivo nazionale 2019/21 sottoscritto lo scorso 18 gennaio. Gli arretrati riguardano invece la Retribuzione professionale docente (Rpd) che grazie al rinnovo del Ccnl subisce un aumento a decorrere da gennaio 2022. Gli arretrati per gli insegnanti sono già visibili nell’area riservata della piattaforma NoiPa, ma, secondo diverse segnalazioni, non è possibile accedervi. Il servizio di consultazione infatti al momento non funziona.