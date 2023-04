Lavoro, la classifica delle migliori città dove fare uno stage

Quali sono le migliori città per fare uno stage? Per entrare, cioè, nel mercato del lavoro? Un’indagine condotta da Business Name Generator ha analizzato 32 città italiane rispetto a una serie di metriche, per determinare la località migliore dove cercare uno stage nel mondo del lavoro. Considerando il numero di opportunità di stage, lo stipendio medio, le attrazioni della città e il costo medio della vita, questo studio può aiutare giovani lavoratori a trovare la città migliore in cui dare inizio alla propria carriera. E, inaspettatamente, c'è anche una città del Sud in alto in classifica.