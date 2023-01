Lecce, cinque motivi per sorridere dopo il pari di La Spezia

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Dopo un pareggio, la domanda è d'obbligo. Sentimenti contrastanti, anche questi tradizionalmente presenti nell'animo del tifoso. È il caso di Spezia-Lecce e dei tifosi giallorossi. Peccato, perché si poteva vincere e sarebbe bastato un pizzico di fortuna in più. Ma va bene lo stesso, analizzando per intero il contesto e come il punto è maturato. E allora nell'analisi, da ottimisti, i cinque motivi che questa mattina hanno i tifosi giallorossi per sorridere.