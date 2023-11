Smart working. Niente di fatto (almeno al momento) per i dipendenti privati genitori di under 14: terminerà il 31 dicembre. Miniproroga invece per il payback sanitario.

Il via libera al dl proroghe porta con sé qualche novità, tra cui anche uno sconto di 100 milioni sulla spending review dei Comuni. Innanzitutto arriva una piccola boccata d'ossigeno per le aziende di dispositivi sanitari.