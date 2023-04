Settimana Santa, i riti e le processioni da Taranto a Gallipoli: tutti gli appuntamenti in Puglia.

Terra di riti, di devozione, talvolta persino di folklore. La settimana santa in Puglia ha una sua peculiarità. Dai riti di Taranto - famosi in tutto il mondo - a quelli di Gallipoli, in Salento, senza dimenticare altri luoghi come Francavilla Fontana, Grottaglie e ancora nel Barese Bitonto e Molfetta, Bisceglie nella Bat. Ogni città ha la propria peculiarità, in ogni posto cambiano nomi, a volte tradizioni, momenti.

Ecco le processioni, i riti, le tradizioni più significativi in Puglia.