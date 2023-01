Serie D, la Cavese rallenta e le pugliesi si avvicinano: il borsino delle inseguitrici. Così il sorpasso è possibile

Tre punti in quattro partite, sosta compresa la Cavese non vince da oltre un mese (era il 18 dicembre) e nell'anno nuovo ha raccolto tre punti in altrettante partite, pareggiando a Barletta - nel big match assoluto dell'ultima giornata - ma non senza qualche difficoltà. Cosa succede ai campani? Il calo può essere fisiologico, adesso però le inseguitrici devono dimostrare di esserci e provare anche a mettere la freccia.

Il borsino della Serie D (girone H) per lotta per la promozione diretta.