Serie B, Bari-Cittadella all'11esimo posto delle partite con più spettatori di sempre. La classifica completa (c'è anche il Lecce)

Bari-Sudtirol, con oltre 50mila spettatori allo stadio, è l'undicesima partita più vista di sempre in uno stadio per quel che riguarda la Serie B. Non è entrata nella top 10 per una manciata di persone. Eppure è stato il record di sempre per il Bari in cadetteria, superato anche il playoff contro il Novara nella meravigliosa stagione fallimentare.

Ma quali sono le partite con più spettatori di sempre in B? Il Napoli detiene le prime due, poi c'è il Milan, al Meazza contro la Lazio. Sono cinque le partite ad aver avuto almeno 60mila spettatori.

L'elenco completo