Scu, rinascono i beni confiscati con 7 milioni di euro. I progetti

Il bene confiscato alla criminalità organizzata trova una nuova vita e diventa un punto di aggregazione sociale. Ieri mattina in Prefettura sono stati presentati i progetti finanziati attraverso il bando della missione 5 del Pnrr, che riguardava proposte dei Comuni per valorizzare queste strutture: non a caso, assieme alla prefetta Carolina Bellantoni erano presenti i sette sindaci che hanno presentato i progetti: Riccardo Rossi per Brindisi, Toni Matarrelli per Mesagne, Silvana Errico per San Vito dei Normanni, Marco Marra per Cellino San Marco, Edmondo Moscatelli per San Pancrazio Salentino, Elio Ciccarese per Torchiarolo ed Angelo Marasco per San Donaci. A dare supporto e vicinanza ai rappresentanti istituzionali c'erano anche i vertici delle forze dell'ordine, dal questore Annino Gargano al comandante provinciale dei carabinieri Leonardo Acquaro e quello della Guardia di finanza Piergiorgio Vanni. Nel territorio provinciale, quindi, arriveranno circa 7 milioni e mezzo di euro, con la speranza che la platea di beneficiari possa allargarsi in un secondo momento anche a progetti ritenuti idonei ma non vincitori.