Rotella dal Brennero a Gallipoli in e-skate: è record mondiale/L'intervista

Alla fine Santa Maria di Leuca non è riuscito a raggiungerla, ma ha comunque percorso 1.433 chilometri partendo dal Brennero, vicino alla sua Bolzano, fino ad arrivare alla "città bella", Gallipoli. L'impresa del 36enne Stefano Rotella è da Guinness World Record, per la maggior distanza in e-skate in un solo Stato. Quattordici giorni in solitaria fino a toccare le terre pugliesi, dalla Capitanata al Salento, con le inevitabili difficoltà nel percorso. Con già due primati del mondo in tasca per il suo primo viaggio da Trento a Budapest sempre su skate "elettrico" in cui aveva percorso 1377 chilometri.

L'esperienza in Puglia

La Puglia lo ha accolto con la pioggia e non con i raggi di sole tra gli ulivi e il riflesso nel mare, ma tant'è l'esperienza per Stefano è stata impressionante. Nelle sue foto e storie sui social l'emozione di vedere per la prima volta la Regione e anche la classica stanchezza a pochi passi dall'arrivo. E poi però anche la semplice realtà dei fatti, le mucche in un recinto e a distanza qualche sacco di immondizia sparso per le strade, la visione dell'ex Ilva, che fa ancora paura con i suoi fumi. Le strade, per l'appunto, spesso fangose e con pozzanghere a causa della pioggia ma con un po' di buche, non hanno comunque compromesso il record mondiale.

