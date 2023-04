Salento, la magia dei fari: Leuca tra gli otto d'Italia visitabili. Ecco i più belli

Sono suggestivi, talvolta maestosi. E offrono una vista su spazi infiniti, sul mare. Ma i fari, indispensabili per il traffico marittimo, sono molto spesso luoghi simbolo da visitare (quando viene consentito). Nel corso della "Giornata del Mare", l'11 aprile prossimo, la Marina Militare ha scelto otto fari italiani da rendere fruibili. Tra questi il "Faro di Santa Maria di Leuca" per una visita gratuita, Lo fa sapere la Pro Loco. Sarà possibile salire in cima dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. Quello di Leuca, all'incrocio dei due mari, è uno dei fari più belli d'Europa. Come tutti, è unico al mondo: ognuno dei fari esistenti, infatti, ha un proprio identificabile segnale luminoso che non consente repliche. In Salento, meraviglie dello stesso genere si trovano anche a Otranto, Lecce e Gallipoli.